北京拒租新熊貓卻喊歡迎來訪 日網灌爆「那裡很可怕」：去台北看就好

國際中心／綜合報導

日本上野動物園超人氣龍鳳胎熊貓「曉曉」與「蕾蕾」租約到期遣返中國。（圖／翻攝自央視網「熊貓頻道網站」）

日本上野動物園超人氣龍鳳胎熊貓「曉曉」與「蕾蕾」租約到期遣返中國，中方因不滿日本首相高市早苗對台海議題表態，拒絕續租新熊貓。中國駐日大使館雖發文邀約日本人赴中探望，卻遭日本網友一面倒砲轟「寧願去台灣看」。印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，這顯示充滿政治算計的「熊貓外交」時代已經終結。

據悉，中日關係近期因高市早苗首相針對「台灣有事」的強硬立場而急凍，北京當局不僅拒絕日本提出續租或租借新熊貓的請求，更將此作為對日施壓的政治訊號。然而，就在「曉曉」與「蕾蕾」搭機返回中國當日，中國駐日大使館卻在社群平台X上發布「溫情攻勢」，感謝日本民眾的喜愛，並喊話「歡迎大家來中國看望牠們」。此舉非但未緩解民間對立情緒，反而引爆公關災難。

大批日本網友湧入該則貼文留言區，毫不留情地反擊。許多人提及中國近年頻傳拘留外國人事件，直言「那種地方讓人害怕，根本不想去」、「既然貴國不建議國民來日本，日本人去貴國會受歡迎嗎？」更有眾多網友表示「不用了，我打算去台北的動物園看」、「寧願去台灣也不去中國」、「趁台灣還有得看趕快買機票出發」，顯示日本民間對中國的不信任感已超越對熊貓的喜愛。

針對此現象，印太戰略智庫執行長矢板明夫分析，日本社會對熊貓的情感已出現轉變。他指出，熊貓早已不是單純的友好禮物，而是高風險投資。動物園需支付高額租金並負擔昂貴養護成本，一旦雙邊政治氣氛轉冷，中方隨時可將熊貓收回，留下巨大的財務缺口與閒置場館。

矢板明夫進一步批評，中國一方面以戰狼外交強硬指責日本，一方面又試圖用熊貓的可愛外表進行統戰，這種反差極大的「兩手策略」讓日本人感到困惑且難以接受。他總結，熊貓被包裝成善意象徵，實則淪為中方單方面操控的外交工具。此次事件正好提醒日本社會與動物園經營者，不應再依賴這種隨時可能被收回的政治符號，而是該徹底結束這套披著可愛外衣、卻暗藏算計的「熊貓外交」。

