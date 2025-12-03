北京拒認《舊金山和約》 網紅老師狂列台灣人日本名！諧音笑哏大噴發

北京近日拋出不承認《舊金山和約》，引發網路討論「台灣人改日本名」的熱潮。（示意圖，photoAC）

近來日本政壇「台灣有事」話題觸動了北京當局的敏感神經，引起中國強烈抨擊，中國外交部最近更拋出震撼彈，宣稱不承認《舊金山和平條約》，理由竟是他們未曾參與當年的簽署協商。這番言論一出，立刻成為網路上熱議的焦點，許多網友幽默打趣，如果《舊金山和約》不算數，台灣的歸屬權就要回溯到《馬關條約》，如此一來，台灣的「母國」豈不又變成了日本，掀起網上一波「台灣人改日本名」的趣味梗圖熱潮，讓人看了捧腹大笑。

諧音哏日本名有哪些？

日文老師網紅周若珍最近在臉書粉專發文表示，最近大家都在熱議如果台灣真的被日本重新納入，就必須趕快取日本名字。隨後，她列出一系列結合中文或台語發音的逗趣日本姓字，展現驚人的創意，諸如「大又池久」、「三石功分」、「水甲有春」、「吉開美丸」、「梅前好久」、「愛葉喜八郎」、「五六不能王」、「愛宮森秋」、「里宮清楚」、「北七喜利」、「亀岡在那」、「伊飼悟零」諧音哏名字，每一個名字都巧妙地玩著發音遊戲，逗樂一票網友。

諧音名字的日文怎麼唸？

許多朋友對這些諧音日文名字的唸法感到好奇，周若珍則大方回應：「我可以一律回答：「隨便你」，她解釋日語中的人名和地名在讀音上的靈活度相當高，所以大家完全可以依循個人喜好來發音。她接著澄清自己挑選的這些姓氏可都是日本確實存在的，所以讀音都有所依據，而搭配的名字也大多是正規的日文名字，即使少數不是，所選用的漢字也經過一番斟酌，讓整個名字看起來「煞有其事」，極具真實感。

這篇趣味橫生的貼文一公開，網友紛紛腦洞全開，發揮想像力貢獻自己的「日本化」名字，留言區被一堆創意諧音哏取名洗版，「我的應該是辣薩咪呀」「瀧宗免吉、哲利鉄、甲賀稻休波」「我決定了！我要取名叫『吾堂去兵』」「大家好我是林北舞吉」「我只看到一堆『高希音娜』」「聽說姓洪的都是三井，那我只好取『三井奥淚』」。

《舊金山和約》主要內容為何？

《舊金山和約》是日本在二戰後作為戰敗國，宣告放棄台灣、澎湖等地主權的國際法文件，由於當年條約並未具體指定接收方，因此造就「台灣地位未定」的強大立論基礎。目前北京大動作宣稱不承認這份條約，不僅讓台灣網民抓到機會大肆嘲諷，連前日本政治人物松丸誠也忍不住跳出來「補刀」，認為中方的聲明反而強化了台灣不屬於中國的立場，中方此舉無異是「自掘墳墓」。

