北京指控星鏈構成安全挑戰！SpaceX宣布下調4400顆衛星軌道高度

美國太空探索技術公司（SpaceX）2日宣布，將在2026年期間重新配置其星鏈（Starlink）衛星網路星座，把超過4,400顆衛星的軌道高度降低。此舉發生在北京方面表示該計畫構成「安全挑戰」之後不久。這項調整的目的在於，將衛星移動至太空碎片與其他規畫中衛星星座較少的軌道區域，以降低碰撞風險，並使衛星在任務結束後能更快脫離軌道並重返大氣層。

據《南華早報》報導，在此之前，1位未具名的北京代表於聯合國安全理事會（UN Security Council）的1場非正式會議中，批評由馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX所開發的衛星星座，指出星鏈使共享的衛星軌道資源過於擁擠，並提高了太空中發生碰撞的風險。

該代表還提及去年12月1顆星鏈衛星在軌道上解體的罕見事故，並回顧了2021年的2起事件，指稱星鏈衛星曾對天宮太空站進行「危險的近距離接近」，迫使太空站採取規避動作。對此，SpaceX未回應《南華早報》就中方代表言論所提出的置評請求。

星鏈工程副總裁尼科爾斯（Michael Nicolls）於2日在社群媒體上表示：「星鏈正開始1項重大的星座重組計畫，核心目標是提升太空安全。」他補充，目前運行於約550公里高度的星鏈衛星，將在2026年間逐步降低至約480公里，這項工程將涉及超過4,400顆衛星的軌道調整。

他表示，降低衛星高度將使星鏈的軌道更加集中，並能透過多種方式提升太空安全。他透露，500公里以下的軌道區域中，太空碎片與其他規畫中衛星星座的數量明顯較少，能降低整體碰撞發生的機率。

低地球軌道（low Earth orbit）的網路衛星通常部署在約500公里至1,200公里的高度。國際太空站（International Space Station）運行高度約為400公里，而中國的天宮空間站（Tiangong space station）則位於約340公里至450公里之間。

尼科爾斯指出，這項調整還將帶來另1項重要效益，即在預計約於2030年到來的太陽活動極小期（solar minimum）期間，衛星的彈道衰減時間（ballistic decay time，意即物體從軌道墜回地球所需的時間）可減少超過80%。

據悉，太陽以約11年為1個週期運作，其活動強度會影響地球高層大氣的密度。在太陽活動極小期，大氣密度下降，會延長衛星的軌道衰減時間。

尼科爾斯表示：「星鏈衛星的可靠性極高，在超過9,000顆正在運作的衛星中，僅有2顆失效。不過，即便如此，一旦衛星在軌道上發生故障，我們仍希望它能盡快脫離軌道。」

他在貼文中指出，星鏈衛星高度的降低，將與監管機構、其他衛星營運商，以及美國國防部（Department of Defence）負責外太空軍事行動的「美國太空司令部」（US Space Command）進行「密切協調」。他解釋，這些行動將進一步提升星座的安全性，特別是在面對其他衛星營運商未協調機動或發射等難以控制的風險時。

報導補充，星鏈衛星網路的最終目標，是在軌道上部署超過42,000顆衛星。每顆衛星的設計壽命約為5年，之後會刻意在地球大氣層中燒毀。

根據線上媒體《Space.com》的資料，Starlink衛星具備自動避免潛在碰撞的設計，僅在2025年上半年，就執行了145,000次類似行動。

中國也正在建構自身的巨型網際網路衛星星座，包括國網（Guowang，正式名稱為「衛星網際網路衛星」）計畫，以及由上海市政府支持的千帆星座（Spacesail Constellation，也稱為「G60星鏈」）寬頻網路，2者的目標皆是部署超過10,000顆網路衛星。

