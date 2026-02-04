北京指責歐盟大搞保護主義 損害歐盟形象

（德國之聲中文網）本周二，歐盟周二表示，已對中國清潔能源巨頭金風科技展開深入調查。歐盟負責競爭監管的機構歐盟委員會表示，此次深入調查是在初步調查發現這家風力渦輪機制造商“可能獲得了扭曲內部市場的外國補貼”之後展開的。歐盟認為這家制造商獲得補貼使其競爭地位得以提升。

金風科技是全球最大的風力渦輪機供應商之一。

歐盟委員會於2024年對該公司展開初步調查。對於現在開展的深入調查，歐盟委員會表示，將審查該公司是否享受了包括補貼、稅收優惠和融資優惠在內的補貼。

中國外交部發言人林劍周三在例行記者會上回應相關提問時表示，“歐盟頻繁動用單邊經貿工具，對中國企業采取歧視性、限制性的措施，發出的是保護主義信號，損害的是歐盟形象，影響的是中國企業赴歐投資的信心”。

他強調說：“我們敦促歐方恪守市場開放承諾和公平競爭原則，停止濫用單邊經貿工具，為各國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。中方堅定維護中國企業的正當合法權益。”

歐盟委員會在多個領域對北京提出了類似的指控。除了風力渦輪機之外，還包括太陽能產業、醫療器械和電動汽車。布魯塞爾方面因此對中國電動汽車加征了關稅。雙方就貿易爭端解決方案已經進行了數月的談判。

作者: 德正 (法新社)