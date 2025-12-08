北京提「3門票」邀鄭習會？鄭麗文駁斥：太會編故事

國民黨主席鄭麗文曾表態，有意與中國國家主席習近平會面，7號就被平面媒體爆出鄭習會鎖定明年春節前後登場。（圖／東森新聞）





國民黨主席鄭麗文曾表態，有意與中國國家主席習近平會面，7號就被平面媒體爆出鄭習會鎖定明年春節前後登場，而且北京還提出三張門票作為前提，對此國民黨聲明強調消息純屬捏造，而鄭麗文也表示整起事件是府院黨合力編故事。

國民黨主席鄭麗文：「說習近平的時間都已經排好了，還有什麼三張門票，哇賽他編故事也編得太...，我的天啊。」

被爆農曆年前後將與中國國家領導人習近平會面，國民黨主席鄭麗文廣播上澄清闢謠直呼實在太離譜。

國民黨主席鄭麗文：「可見得民進黨多緊張，你可見得民進黨多害怕，然後呢現在真的是超前部屬，現在全黨上下，好像府院黨都是在想辦法對付我一個人的感覺。」

怒批傳聞都是府院黨刻意操作，鄭麗文被指出先後派了二位副主席蕭旭岑、張榮恭赴中會見，中國國台辦主任宋濤，北京要求以擋下軍購預算，停止國安法制立法以及，統一為目標改革行動，作為鄭習會三張門票。

立委(國)謝衣鳳：「兩岸絕對要溝通，不應該以軍購特別預算通過與否做為前提。」

藍委抨擊兩間的溝通，不應以軍購預算為籌碼，反酸內幕感滿滿的消息，濃濃政治操操作意味，目的只是想要掩飾綠營犧牲民生經濟揮霍，巨資軍購的司馬昭之心，藍綠為此隔空開戰。

國民黨發言人牛煦庭：「從馬前總統時代，那時候兩岸密切交流到現在，其實就不存在什麼，要完成什麼條件才能兩岸交流這件事情，這從頭到尾就是民進黨幻想出來的假議題。」

立委(民)吳思瑤：「國民黨去中國，是去廚房一樣，到底去提了什麼條件，到底有沒有把台灣人民的自由，國家的安全做為你們的伴手禮呢。」

鄭麗文曾表態會與習近平會面，藍營強調鄭習會沒有預設時間點，如今報導時機巧妙，是真有其事還意在抹紅，引發關注。

