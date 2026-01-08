北京放行H200仍有變數 路透：輝達要中國大陸客戶全額預付

輝達執行長黃仁勳6日表示，中國大陸對輝達AI晶片需求非常高，供應鏈全面啟動。

美國總統川普政府已於去年底批准人工智慧（AI）晶片大廠輝達H200晶片出口中國大陸，但卻傳出北京當局要求部分中國大陸科技公司暫停訂購輝達H200人晶片。知情人士透露，輝達要求尋求購買其H200晶片的中國大陸客戶支付全額預付款，藉以在北京是否批准晶片出貨的不確定性持續存在之下避險。

根據路透社報導，兩位知情人士指出，輝達針對H200晶片訂單制定異常嚴格條款，要求下訂時必須一次付清，下單後不得取消、要求退款或更改配置。其中一人表示，在特殊情況下，客戶可用商業保險或資產抵押作為現金支付的替代方案。

廣告 廣告

知情人士提到，輝達過去對中國大陸客戶合約的標準條款包含預付款要求，但有時允許客戶支付押金而非全額。但是針對H200晶片，由於中國大陸主管機關是否批准出貨的情況仍不明朗，公司在執行付款條件上格外嚴格。

政策執行上的這項升級作法未經披露。由於相關消息尚未公開，兩位知情人士皆匿名受訪。輝達、中國大陸工業和信息化部截稿前未回應置評請求。路透上個月報導指稱，中國大陸科技公司已經對每顆售價約2萬7000美元的H200晶片下訂逾200萬顆，超過輝達庫存數量的70萬顆。

儘管諸如華為等中國大陸晶片製造商已開發包括昇騰910C在內的AI處理器，在大規模訓練先進AI模型方面，其效能仍落後於輝達的H200。第2位消息人士說，近日北京要求部分中國大陸科技公司暫緩對H200晶片下單，因主管機關仍在決定每家客戶採購H200時，須同步購買多少國產晶片。

美國科技新聞媒體The Information率先報導這項消息。輝達執行長黃仁勳6日在美國消費性電子展（CES）宣稱，客戶對H200晶片的需求「相當高」，公司已經「全面啟動供應鏈」提升產能。他不預期中國大陸政府會就批准的問題發布正式聲明。不過「如果採購訂單來了，那就代表他們可以下單」。