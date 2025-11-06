北京放話「文物北返」 我故宮院長：文物皆為中華民國財產

故宮百年，兩岸各自表述。故宮院長蕭宗煌昨赴立院業務報告，立委伍麗華質詢時指出，北京故宮的百年院慶活動頻頻出現「台北故宮文物終將回歸祖國」的論述，故宮是否擔心對岸追討文物？蕭宗煌回應，故宮文物是在中華民國合法政權的執政時代來到台灣，並登記為中華民國的財產，「殆無疑義」。

伍麗華表示，北京故宮百年活動中，有民眾向記者表達「台灣的故宮文物最終會回歸祖國」，甚至有展覽的主題區寫著「遷台北返」。此外，大陸今年三月正式實施的「中華人民共和國文物保護法」，明訂流失文物追索和國際間文物返還合作制度，希望故宮強化文物歸屬的論述。

「兩岸各自表述。」蕭宗煌表示，不管是在政治上或是在國際場合，兩岸一向各自表述。故宮文物雖然源自北京紫禁城，但是在中華民國合法政權的執政時代來到台灣，登記為中華民國的財產，「這個是殆無疑義」。而那時候中華人民共和國還沒有成立，對岸沒有辦法說來台灣的這些故宮文物是他們的。故宮文物來台七十五年，已和台灣這片土地發生很多連結，是台灣文化滋養的一部分。

立委陳秀寶詢問，中國大陸在國際之間強調「文化正統」的手法，會不會影響到台灣跟民主國家之間的文化交流？蕭宗煌表示，故宮會竭盡最大力量把故宮的文物推展出去，達成國際交流的目的。而國際上對台北故宮和北京故宮分辨得很清楚，因此故宮文物出國不會產生誤解。

