北京故宮提「文脈伏筆」統戰！蕭宗煌霸氣回擊：聽聽就好

故宮博物院長蕭宗煌今天在立法院備詢時表示，在合法政權中華民國國民政府執政時代搬遷來台，現在登記在中華民國財產，無庸置疑。（林縉明攝）

故宮博物院今年創院百年，北京故宮跟台北故宮各自舉辦院慶，北京故宮院長王旭東日前稱，南遷文物終成海峽兩岸故宮博物院的共同珍藏與文脈伏筆，被解讀是中共對台統戰一環。 故宮院長蕭宗煌今天在立法院質詢時回應，故宮文物來自紫禁城是事實，在合法政權中華民國國民政府執政時代搬遷來台，現在登記在中華民國財產，無庸置疑，北京故宮講法聽聽就好。

北京故宮前院長鄭欣淼日前接受港媒文匯報專訪提到，「堅信台北故宮的文物遲早會到紫禁城展出」。北京故宮現任院長王旭東也曾撰文表示，南遷文物終成海峽兩岸故宮博物院的共同珍藏與文脈伏筆。

立法院教育及文化委員會今天邀請蕭宗煌列席業務報告，並備質詢。民進黨立委伍麗華質詢時表示，北京故宮趁著百年院慶推統戰，不僅展區背板寫故宮遷台文物北返，甚至還認為南遷文物總有一天會回歸紫禁城，台北故宮如何看待此論述。

蕭宗煌表示，不論政治或國際場合，兩岸各自表述，故宮文物主要來自紫禁城是事實，當時在合法政權中華民國國民政府時代搬遷來台，這些文物現在都登記在中華民國財產無異議，百年故宮在台灣土地連結很深，也是文化滋養一部分，目前最重要任務是做好文物管理跟教育推廣，北京故宮講法聽聽就好。

大陸今年3月修訂《中華人民共和國文物保護法》，將追討流失境外文物納入條文，伍麗華關切，未來台北故宮文物是否會被大弄藉此新法追討。蕭宗煌表示，故宮文物遷到台灣是合法政府政權，當時中華人民共和國都還沒有成立，無法證明台北故宮文物是他們的；同樣，因為管轄權問題，我方也無法透過國際法庭向北京故宮追討文物。

伍麗華提醒，故宮已經成為統戰一環，對外論述很重要，過去8年歐美很多國家透過實際行動，逐步向外國歸還非法取得、走私及戰爭遺失的文物。

