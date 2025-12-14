北京故宮昨初雪！大咖男星「全副武裝」無人認出 遊客驚：還請他幫拍照

娛樂中心／綜合報導

中國男星李現。（圖／翻攝自微博）

中國北京昨日迎來初雪，雪白景致讓北京故宮瞬間成為遊客朝聖、打卡的熱門地點，沒想到竟意外「巧遇男神」。近期憑藉《國色芳華》再度圈粉的陸劇男神李現，被多名遊客發現獨自現身故宮拍攝雪景，多張目擊照隨即在陸網瘋傳，引發熱烈討論。

中國男星李現。（圖／翻攝自微博）

根據網友描述，李現當天全身黑色穿搭，戴著毛帽與口罩，只露出眉眼，手持專業單眼相機，背著攝影後背包，打扮相當低調，卻仍因185公分的高挑身形與氣質太過出眾，被眼尖民眾一眼認出。他在太和殿一帶專心取景拍雪，完全沉浸在攝影世界中。

陸劇男神李現被粉絲捕捉到「全副武裝」在故宮拍雪景照。（圖／翻攝自微博）

有網友事後看到照片才驚覺「剛剛那個人竟然是李現」，甚至有人留言直呼：「我還請他幫我拍了一張照片，完全沒發現！」相關畫面曝光後，立刻掀起大量討論，不少人笑稱「感覺今天整個故宮的人都在偶遇李現」。

其實熟悉李現的粉絲都知道，他私下熱愛攝影、徒步與戶外活動，經常被網友在西藏、雲南等地「野生捕獲」，只要一下雪，更被調侃「一猜就知道他一定會出現在故宮」。不少網友也忍不住感嘆，即便全副武裝、包得再嚴實，「氣質還是藏不住，一眼就能看到在人群中舉著大砲相機的李現」，更封他為「娛樂圈活人感第一名」、「內娛獨一份的存在」。

還有人形容，李現平時熱愛戶外、到處拍照，一有工作又迅速切換回北京、上海的都市生活，「今天是故宮攝影師，明天就能變身都市男星」，生活狀態相當鮮明。隨著北京初雪再度在故宮被偶遇，網友也紛紛期待他親自分享拍下的雪景作品，甚至忍不住好奇笑問：「所以他到底是怎麼搶到故宮門票的？」

