北京斥美國封鎖委內瑞拉油輪「單邊霸凌」 未允諾援助

美國總統川普(Donald Trump)政府近日揚言將封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪，對此北京當局批評該行徑為「單邊霸凌」，但並未說明將如何對其盟邦伸出援手。

川普16日在社群媒體上表示，他正下令對進出委內瑞拉的「所有受制裁油輪進行全面且徹底的封鎖」；美國同時也在該地區部署大量軍力。

委內瑞拉的財政收入主要仰賴石油出口，而川普宣稱，切斷委國的石油運輸是打擊恐怖主義、毒品走私和人口販運的一環。美國上週已在委內瑞拉外海扣押一艘大型油輪。

針對美方行動，中國外長王毅17日與委內瑞拉外長希爾(Yvan Gil)進行通話。王毅表示，北京反對任何形式的「單邊霸凌」，反對任何違反「聯合國憲章」(UN Charter)或侵犯他國主權與安全的行為，支持委內瑞拉捍衛其權益。

根據中國官方發布的通話記錄，王毅在通話中沒有點名美國或川普，對中國可能提供的援助亦未做出說明。北京先前曾稱，中委兩國之間已建立起「鐵桿友誼」。

據分析人士指出，中國是委內瑞拉原油的最大買家，委國石油約佔進口量的4%。今年12月平均每天進口量超過60萬桶。(編輯：楊翎)