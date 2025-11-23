北京施壓適得其反？ 解放軍晝夜操演威懾 日欲強化西南國防

大陸外交部發佈諷刺漫畫，將日本首相高市早苗抹黑成女巫。(圖／翻攝中國駐菲律賓大使館X)

北京對日本施加的壓力，一天比一天大。大陸外交部透過漫畫，將日本首相高市早苗描繪成燒掉日本和平憲法的惡魔或是女巫；解放軍海軍也在東南沿海和黃海北部海域，進行軍事演習。只是這些文攻武嚇，似乎加速日本自主防衛的決心，日本防衛大臣小泉進次郎，週末前往石垣島和與那國島視察，希望能強化前線的防禦。

大陸外交部發佈諷刺漫畫，將日本首相高市早苗抹黑成女巫。(圖／翻攝中國駐菲律賓大使館X)

解放軍海軍在天還未亮時便已展開軍事訓練，以「複雜電磁環境和突發特情處置」為背景進行晝夜實彈射擊，全面檢驗部隊實戰化能力。同時，解放軍在東南沿海舉行實彈操演，從黑夜練到天亮，並在黃海北部海域進行軍演，這些軍事活動被認為是針對日本新任首相高市早苗而來。除了軍事威嚇外，中國外交部也透過漫畫將高市早苗描繪成女巫或燒毀日本和平憲法的惡魔，並威脅中斷與日本的「貓熊外交」。

中國大使館和軍方近期持續投稿，加強對高市首相個人的批判。北京甚至威脅要終止與日本的「貓熊外交」關係。然而，四川的禮品業者表示，日本遊客依然很多，每天都有接待，並強調老百姓不參與政治。日本國民民主黨幹事長榛葉賀津也在2025年5月16日表示，貓熊外交當然很好，但在獲得貓熊前，應該先要求中方歸還被逮捕的日本人，希望政府能堅定面對這個問題，並開玩笑說貓熊可能也會感到驚訝。

值得注意的是，日本最大在野黨「國民力量」早在今年5月就已呼籲日本政府不應為了貓熊而放棄國家利益。日本防衛大臣小泉進次郎在這個週末前往沖繩八重山群島視察前線防衛。小泉進次郎強調，強化西南地區的防衛體制是重要課題，他希望能親自到日本防衛的最前線進行確認。日本自衛隊持續加強西南防禦，而北京施加的壓力似乎只是加速了日本人修憲的決心。

