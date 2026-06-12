文/孫榮富（新黨輿情中心副主任）

中國國民黨主席鄭麗文在「亞洲協會」（Asia Society）紐約總部座談時，表示「一國兩制」在目前的台灣難以被接受，並提及若2028年中國國民黨重返執政，將採「歐盟模式」描繪兩岸和平藍圖。這就是鄭麗文主席的台灣方案？北京會放棄「一國兩制」，改而同意「歐盟模式」嗎？

北京會同意鄭麗文的歐盟模式嗎？ - https://www.watchmedia01.com



所謂「歐盟模式」，就是：主權獨立國家之間透過條約，將部分主權讓渡給超國家機構（如歐盟委員會、歐洲議會），以實現經濟融合、共同法律規範及政治協作。換言之，就是主權國家與主權國家之間，讓渡各自部份主權給予一個超國家的第三機構。簡單說，要在兩岸關係上實施歐盟模式的前提，必須先承認兩岸彼此是「兩個國家」的法理關係，最終共同建立「一個超國家」組織。

也就是：兩岸要和平統一，要先互相承認彼此是各自主權獨立的兩個國家，然後經過協議讓渡彼此的部份主權，最終完成一個「不是國家」的國家統一。北京會同意鄭麗文的歐盟模式嗎？先是在法理上將兩岸認定是「兩國關係」的定位，然後經由協議最終完成一個「超越主權」的統一組織，北京能夠同意嗎？

先從台灣角度來看，幾乎在台灣的所有政黨，對於兩岸關係最在意的就是：兩岸沒有統一之前，台灣到底是什麼樣的定位？就這個層面而言，不論，台澎金馬的「獨台派」、中華民國是我們的國，台灣是我們的家的「中華民國派」、互不隸屬的「台獨派」、「維持現狀派」，鄭麗文主席的歐盟模式，看起來倒是滿足了多數陣營對台灣要有主權獨立的需求與要求。

再從北京的角度來看，台獨問題是發生在中華民國的內戰之後，必須完成國家統一的障礙，香港與澳門則是殖民地依法回歸，這是兩個截然不同的情境，習近平總書記乃針對台灣提出了「一國兩制台灣方案」。最原本的一國兩制適用於港澳回歸，而「一國兩制台灣方案」則是處理台灣問題的另一個不同治理方案。然而，不論對於「一國兩制」的港澳，還是「兩制台灣方案」的台灣，北京要的共同點都是：統一就是在「同一個國家」之內，可以允許容納香港、澳門、台灣的不同治理制度。台灣可以與港澳不同的是：治理制度，不能不同的是：大陸、香港、澳門、台灣，必須是同一個國家。

顯然，對於北京而言，不論是香港、澳門還是台灣，「一國」是民主協商或談判處理的必要前提，也是不能退讓的底線。換言之，大陸、香港、澳門、台灣，只能夠有「一個國家」，就是主權統一不能分裂的前提，也是不容切割主權統一的終局。就算，鄭麗文拋出的歐盟模式，雖為處理兩岸關係提供了有一個共同的「統一」組織，但這個終局的統一組織，卻是不同於以主權國家為單位的超國家組織，北京能夠同意嗎？

還有，鄭麗文拋出的歐盟模式，係以「國與國」的相互定位，做為處理兩岸關係的必要前提，明顯與北京要的主權統一不能分裂的「一個國家」，逆向而行而且相互抵觸，北京會放棄長期以來「一國兩制」的主張，而能夠同意必須有主權國家作為前提，來進行融合統一的歐盟模式嗎？

簡言之，北京要的兩岸關係是：前提與終局都要是「同一個國家」，絕對不能夠有分裂或搞獨立，但可以容許或接受不同治理，甚而與港澳、大陸不同的台灣獨特專有專屬制度；鄭麗文主席的歐盟模式，前提是確定兩岸是各自兩個主權獨立國家的定位，終局則是為兩岸建立一個「超國家」的「第三」統一單位。為了完成國家完全統一的「大局」，北京高層恐怕也必須要好好商量、仔細研議、詳加討論、交換意見一番了。

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