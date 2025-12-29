北京核武升級 轉向預警即發射

《華盛頓郵報》援引衛星影像揭示，大陸正迅速改造製造核彈頭零件的祕密武器設施網路，擴張核武生產鏈。北京正逐步表明其雄心壯志，打算部署一支更多樣化、戒備水平更高的核武力量，以在不斷升級的對峙中，擁有更多向美國施壓的工具。報導指，大陸的核武器反擊策略，正從「受襲後報復」的傳統立場，轉向「預警即發射」（launch-on-warning）。

五角大廈上周發布的《中國軍力報告》顯示，大陸目前的核彈頭數量約在600枚左右，但預計2030年前將突破1000枚。

「開放核網路」和「驗證研究、資訊與訓練中心」針對衛星圖像進行分析，揭示大陸正全面升級核設施供應鏈。專家表示，2019年以來，大陸核武供應鏈的變革程度，「恐比我們見過的任何時期都更廣泛」。

分析提到四川省平通市，是大陸生產核彈頭核心「鈽坑」的重鎮。從衛星圖像來看，其安全圍欄範圍擴大至原來的2倍以上，且有至少10個地點進行了建築升級。該地被視為類似美國德州的潘特克斯核武工廠，但卻具備更強的生產力。

四川梓潼縣，該地可能是生產用於測試引爆核彈頭的高能炸藥組件的核心基地。2019年起，該地建設長達2000英尺的激波管測試場，用於模擬爆炸衝擊。至於新疆羅布泊作為大陸主要的核試驗場，也出現新的地下隧道與深井，顯示北京可能正為重啟核試驗做準備。

五角大廈先前報告指出，北京在發展類似於美國「預警即發射」系統的快速反擊能力方面，取得顯著進展。大陸從過往「受襲後報復」的策略，轉向「預警即發射」，這意味著只要預警衛星偵測到敵方飛彈來襲，解放軍即可在本土受襲前，於數分鐘內立即發射核武。

然而大陸轉向「預警即發射」策略，也伴隨著極大風險。卡內基國際和平基金會專家趙通警告，大陸放棄傳統的「延遲報復」政策，轉而採取快速反應，可能會顯著增加誤判、過度反應甚至意外核戰的風險。冷戰期間，美蘇就曾多次因早期預警系統的誤報，而險些釀成大禍。