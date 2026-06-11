北京法國文化中心取消放映影片 性別議題敏感升級

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（中央社記者張淑伶北京11日電）位於北京的法國文化中心日前將同志驕傲月的放映影片取消，未說明原因。有影迷認為，由於中國生育率太低，官方現在對於同志議題或是可能造成性別對立的議題，態度都更加保守。

每年6月是全球「驕傲月」，慶祝與紀念LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒等）社群，倡導性別平權。

法國文化中心的官方微博5月29日曾發文預告，6月北京法國文化中心將有3個主題的電影放映。其中，伴隨著驕傲月的到來，將特別呈獻「恩佐」（Enzo）和「吞噬暗夜」（Eat the night）兩部片，當天開始售票。這兩部片探討了性別認同和性別規範，「吞噬暗夜」的兩位導演原本計劃6日特別前來參加映後交流。

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不過，6月5日有觀眾發現，上述已購買的電影票被退票。記者實測，同系列主題的影片也都被下架，無法網上購票。網友無論是在觀影群組或是網上留言詢問，都未獲回覆影片取消放映的原因。

有影迷告訴中央社記者，近幾年官方對於女權議題與同性戀議題的管制越來越嚴，對可能造成性別對立的輿情也非常小心，他推測背後原因是生育率太低，所以要去除不利於婚育的因素。

據了解，去年就有組織放映電影的小眾團體遭到警方約談，這些影片被認為是女性主義電影，儘管都獲得放映許可，但警方在意的是這是否為僅限女性觀看的「全女場」包場，若是將被取消活動。「全女場」的觀影活動被認為是挑動性別對立的一種。

中國2025年人口連續4年下降，生育率創新低，全年出生人口僅792萬人，與前一年的954萬人相比，被形容為「斷崖式下跌」。

就在今年2月，新疆脫口秀女演員「@小帕不歡迎指導工作」在微博發文表示，「發燒在家躺了兩天，想到如果有老公孩子的話，這會兒應該要扶著牆起來給他們做飯了」，結果帳號被短暫封禁。微博官方隨後發文指，該帳號發布挑動性別對立、製造婚育焦慮訊息，因違反法律法規和專項行動，被平台禁言處置。

另一名觀影活動人士則表示，為了提升生育率而取消這次電影的放映是一種可能，但很難證實。無論如何，同志群體在中國經常處於被打壓的狀態，這次的事件應該和「驕傲月」有關。

在影迷心目中，北京法國文化中心向來是個另類觀影聖地，有機會看到在中國無法上映的電影。但這不是它第一次面臨挑戰。

2021年，法國文化中心的「北京酷兒影展」活動就被民眾檢舉過，指這個售票影展放映的電影都是未經廣電總局批准的，應當制止。

根據澎湃新聞當時報導，北京市朝陽區文旅局當時回覆，這個影展由法國大使館舉辦，根據中法兩國在2002年簽署的協定，法國文化中心有資格舉辦影展並收取入場費。

法國文化中心的官網介紹，該中心致力於在音樂、電影、藝術、圖書與思辨等多個領域促進中法兩國之間的交流以及法語文化和語言在中國的傳播。法國駐中國使館文化、教育與科學事務公使銜參贊艾文鴻（Florent Aydalot）兼任法國文化中心主任。（編輯：周慧盈）1150611