北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。
《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外交規範的行為。所謂違反國際法，是指此前高市曾在國會回應議員時，暗示一旦中國對台灣發動攻擊，根據現有安保體制規範，東京可能會觸發特殊機制，允許自衛隊出動介入。
根據中國常駐聯合國代表團的聲明，傅聰在信中寫道，「如果日本膽敢、試圖以武力介入台海局勢，這將被視為是一種侵略行為。中國將根據《聯合國憲章》和國際法，堅決行使自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。」
一句話點燃多年來最大的雙邊危機，傅聰這封信、正代表北京高層對高市早苗，最強烈的批評態度。不過，面對北京外交機構再次對外嗆聲，日本外務省和首相官邸，似乎都沒有再針對此事做出回應。
長時間以來，面對中國和台灣、背後還得盤算美國想法的日本，一直採取戰略模糊方式，嘗試在文字描述上創造緩衝空間，既不得罪北京、也不傷害和台灣之間的友好關係，但高市早苗剛剛就職首相後不久，這位日本史上第一位女性內閣總理大臣，隨即就在國會答辯過程，打破這個模糊操作。
她告訴質詢的議員，假設中國未來某天、對距離日本領土僅100多公里的台灣發動攻擊，這種情況很可能被視為「存亡危機事態」，而根據現有日本法律規定，一旦觸發、將允許日本首相部署自衛隊行使集體自衛權。
高市的言論，透過日媒和英文媒體曝光發酵後，很快就點燃中國的怒火，開始各種針鋒相對，除了勸告自家國民不要赴日旅遊，還同時禁止日本海鮮進口，同時透過外交管道，不斷攻擊和施壓日本，指責東京「嚴重損害」雙邊關係，要求高市早苗撤回或收回先前的發言，但高市本人或其執政聯盟，絲毫沒有理會北京的施壓。
傅聰在聯合國要求日本，「停止挑釁和越線，撤回其錯誤言論」，並稱高市早苗這些言論，無疑就是在公然挑戰中國的核心利益。
日本二戰戰敗80週年之際，北京非常刻意地援引過去東京的戰時暴行，以及中國在戰後建立聯合國的重要角色，試圖重塑國際治理體系。而在這一系列討論，中國「特別強調」兩份戰後宣言：《波茨坦公告》和《開羅宣言》，構成北京如今對台灣主權的主要法律基礎，儘管許多政府將其視為意向或聲明，而非具有法律約束力的協定。
此外，也有學者表示，上述兩則宣言都是由中華民國政府所簽署的，與當前的北京並無直接關聯。戰後敗逃至台灣的國府，一直保有代表中國位在聯合國的代表席位，直到1971年才被迫退出、轉移給北京的中華人民共和國政府接替。
