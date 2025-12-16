北京炒作的日本福岡砍人案 兇嫌是瞄準偶像團體的狂粉

日本女團HKT48的宣傳影像。翻攝HKT48官網



日本福岡週日（14日）發生有男子持刀砍傷人的事件，被中國北京官方拿來大做文章，說去日本旅遊有多不安全。而根據後續調查，這起案件離隨機傷人之類的狀況非常遙遠，行兇者其實是瞄準偶像團體的狂粉。

日本媒體報導說，兇嫌是30歲的無業男子山口直人，他當天跑到以福岡為基地的偶像團體HKT48的表演場所，因為形跡可疑，進入管制區域，被44歲的男性工作人員叫住，警告他：「你為什麼在這裡？如果再這樣，你以後就不能進來。」

山口直人當時立刻衝向工作人員，朝他臉噴防狼噴霧，接著持菜刀猛砍工作人員臉部。之後，在距離表演會場約80公尺的另一個商業設施，也有一名27歲的女子被砍。

警方調查後發現，山口直人是HKT48的忠誠粉絲，每月會去觀看表演5到6次。在做案的前一天，工作人員就已經發現山口直人在下午4時左右，守在管制區的停車場電梯間，工作人員認出他是常客，並發出警告可能有狂熱者企圖對偶像成員「堵人」。

而到當天，山口直人在下午5時左右又出現在同一地點，44歲的工作人員立刻認出他，因此給予警告，馬上就被他襲擊。

山口直人供述，他是被警告時，「想要殺死他（工作人員）才拿刀刺」。但警方調查到的線索，指向他預謀作案，對象不見得就是工作人員。

在山口直人被捕時的包包中，警方找到兩罐催淚噴霧、殺蟲劑以及兩把菜刀。其中帶有血跡、顯然是兇刀的菜刀直接裸露放置，另一把菜刀包裹在布中。

事件發生後，山口直人是在次日（15日）凌晨2時許，在離凶案現場12公里的一處便利商店，跟老闆說他要投案，隨後被捕。老闆說他當時沒有鬧事，就是靜靜站著，大約10到15分鐘後警車趕到，直接把他帶走。

日本經常發生偶像粉絲遭到「狂粉」襲擊行兇的事件。2014年，HKT48的姐妹團、更有名的AKB48在一場握手會中，就遭到狂粉持刀襲擊，兩名偶像女團成員與一名工作人員受傷。這類事件讓相關的經紀演藝公司，都非常警惕是否有粉絲行為怪異的狀況。

北京政府因為日本首相高市早苗在11月初的「台灣有事」發言，極度惱火，不但駐大阪總領事發出要斬首高市早苗的網路貼文，還使出一系列報復措施，像是突然取消日本藝人在中國演出，以及「規勸」中國民眾取消赴日旅遊。

在14日的襲擊事件發生後，中國駐福岡總領館如獲至寶，15日立刻發出公告，以這起事件「呼籲」中國公民在日本要注意安全，「避免前往治安不靖地區」。這是中國近一個月來不只一次聲稱日本是一個不安全的地方，不宜前往。

