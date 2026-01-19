北京為何不攻金門？作家：怕引爆西藏、香港

▲國民黨立委陳玉珍多次公開表態稱「不是台灣人」，使其親中立場再度引爆爭議。（圖／葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委陳玉珍自稱「不是台灣人」的言論持續延燒，作家顏擇雅進一步從北京角度解析指出，金門之所以未成為北京軍事行動目標，並非中共無力出手，而是顧忌一旦動武，恐引爆「公投骨牌效應」，牽動西藏、香港等地的自決訴求。她更直言，中共一邊高規格接待陳玉珍、一邊刻意維持現狀，雙方關係說穿了只是各取所需的政治算計，「不過是一起吃統戰飯」。

顏擇雅提到，陳玉珍不只曾向美國人表示「自己不是台灣人」，面對台灣媒體時也強調「我說過100遍，我不是台灣人」，但只要名字出現在中國官媒或國台辦發布的新聞中，身分一律被標註為「台灣地區民意代表」。

顏擇雅反問，若陳玉珍並非來自中共眼中的「台灣地區」，北京為何要對她釋出善意、三番兩次邀請並禮遇？若拿掉「台灣地區民意代表」這個身分標籤，陳玉珍不僅在中國，就連她最認同的福建，也將「什麼都不是」。

針對陳玉珍多次主張「金門不會成為中共軍事行動目標」，顏擇雅也提出質疑，在中共的官方認知中，金門同樣屬於「台灣地區」，若北京的政治目的在於讓賴清德難堪、讓華府為難、同時對內振奮中國民心，金門不是最容易的目標嗎？可雪古寧頭之恥，不是嗎？

「別忘了中共不打沒把握的仗。」顏擇雅直言，台灣本島在未來20年內未必符合條件，但金門早已具備「兵不血刃」的可能性。她進一步推演，一旦共軍順利掌控金門，勢必面臨國際與輿論壓力，屆時北京是否將被迫比照俄羅斯2014年在克里米亞舉行「歸屬公投」？而一旦金門能公投，是否也將動搖中共拒絕台灣、西藏、香港等地自決的根本論述？

顏擇雅認為，正因這樣的政治風險存在，北京才遲遲不對金門動手，也是為何中共要三番兩次邀請陳玉珍過去，並稱呼她「台灣地區民意代表」。與其說是統戰，不如說是大家一起吃統戰飯，要不然，難道中共地理那麼爛，不知金門自古以來不屬於台灣嗎？

