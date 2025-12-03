北京為台灣有事吵一個月 高市早苗：「理解尊重」日中聯合聲明

紐時投書指高市早苗戳破中國「大國自信」假象（圖／達志影像美聯社）

北京因為日本首相高市早苗「台灣有事」的言論，全方面報復將近一個月。高市早苗今(12/3)天表示，「理解並尊重」日中聯合聲明，對台灣立場沒有改變。因為日中關係緊張，日媒報導華府智庫兵推，假定日本保持中立情況下，最壞狀況預測，日本仍有超過4千人傷亡。

上個月初，日本首相高市早苗關於「台灣有事」的言論引發北京強烈反彈，導致日中關係緊張近一個月。高市早苗已表示「理解並尊重」日中聯合聲明，強調對台灣立場未變。與此同時，多家日媒翻出先前華府智庫的台海兵推結果顯示，即使日本保持中立，一旦台海發生衝突，日本仍可能有超過4000人傷亡。華府智庫專家分析指出，中日關係緊張升高的根本原因在於中國長年的脅迫行為。此外，路透報導台灣民間航空公司計劃參與「全社會防衛韌性」，透過改裝民航機協助監測共軍艦艇，我國國防部仍謹慎評估。

中國大陸官媒展示了共軍陸海空最新武力宣傳，包括戰機、戰車和機器狗等軍事裝備。共軍對台灣的侵略意圖已為國際社會所知，日本因中國近期文攻武嚇，重新關注華府智庫CSIS先前進行的台海兵推。CSIS兵推研究領銜人坎西恩表示，中國對台灣的封鎖可能引發自第二次世界大戰以來最大規模的護航艦隊戰。日本「朝日電視台」報導，CSIS智庫7月的一份報告指出，模擬台海發生衝突時，即使日本保持中立只允許美軍使用駐日基地，結果仍顯示將有4662名日本士兵傷亡。

淡江戰略所副教授林穎佑解釋，美軍與日本的合作包括基地使用、美軍遭受攻擊時的支援以及提供補給等，因此日本難以置身事外，可能會有相應損失。共軍若實施海上封鎖台灣，不僅會影響台灣的能源儲備，也會波及日本物資運輸的海上交通線。

坎西恩進一步指出，對中國而言，封鎖的風險包括重大損失、曠日費時的戰爭以及疏離全球社會。他提醒，柏林封鎖導致了北約的成立，中國可能引發類似的反應，全球各國都會受到影響，因為封鎖將擾亂國際貿易。CSIS認為台海一旦發生軍事衝突，可能將日本拖入全面衝突。日媒還引述2023年的兵推結果，顯示在模擬的24種情境中，只有在美國不介入或日本採取中立的情況下，共軍才有可能勝出。

林穎佑強調，這裡所指的介入不僅包括實兵參與，還包括電子訊號或後勤補給的提供。如果美軍有一些實質的介入，即使只是提供電子電訊情報，台灣至少能立於不敗之地。對台灣來說，自救仍是首要之務。路透社報導台灣有民間航空公司期盼能投入「全社會防衛韌性」，透過改裝版的民航機掛載美製雷達與紅外線感測器，可協助國軍遠距離監測海上共軍艦艇。

航空公司顧問Joe Huang表示，他們不只可以協助國軍進行空中目標監偵，也可以進行海面目標監偵，在第一時間告知國軍東部海域24海浬外或特定位置的共軍艦艇動態。根據路透報導，這項系統可在24海浬外發現共軍052D神盾艦、054A護衛艦、815電偵船等軍艦，幫助國軍爭取反應時間。

航空公司董事長高健祐指出，由於共軍演習越來越頻繁且距離越來越靠近，產生了緊迫感，促使他們決定參與這項計劃。然而，允許民航機投入偵查需要法律基礎，國防部對引入外部合作夥伴態度相當謹慎。國防院戰略所所長蘇紫雲表示，這涉及到政府是否願意釋放公權力的使用，因為巡邏機的運用關係到公權力行使。

台灣危機引發國際關注，日本首相高市早苗先前表示「台灣有事，可能構成日本存立危機」，引發北京近一個月的報復。高市早苗3日在參議院會議表示，日本政府對台灣的立場並未改變，「理解並尊重」中日聯合聲明。大陸外交部發言人林劍表示，中方堅決反對日方倒行逆勢，挑戰戰後國際秩序，為軍國主義招魂。華府智庫「捍衛民主基金會」中國問題資深研究員在紐時投書指出，高市早苗挺台言論戳破了中國的大國自信表象，情勢升高的原因不在高市早苗，而是中國的長年脅迫。現在，日本克制的外交辭令，就看北京何時願意下台階。

