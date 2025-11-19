北京煽動「反日」！ 旅遊禁令若持續 日本恐損失1.8兆日圓

日本野村研究所評估，大陸如果持續赴日旅遊禁令，恐讓日本損失1兆8000億日圓。(圖／達志影像路透社)

日中關係，因為日本首相高市早苗的「臺灣有事」言論，陷入2010年以來的最低點。大陸頒佈旅遊禁令，衝擊日本相關產業；像是伊勢丹、資生堂和UNIQLO的股價，在17號一度出現崩跌；日本野村研究所認為，如果禁令持續，恐怕會讓日本損失1兆8000億日圓的觀光收入。除此之外，大陸福建艦完成艦載機彈射訓練，北京持續透過文攻武嚇，刺激大陸人「反日」的愛國情操。

日本野村研究所評估，大陸如果持續赴日旅遊禁令，恐讓日本損失1兆8000億日圓。(圖／達志影像路透社)

在東京淺草寺的「風神雷神門」前，外國遊客依然絡繹不絕，但許多中國遊客無法盡情遊玩。一位遊日大陸觀光客表示，最近兩國關係不太好，國內的言論已經引發緊張氛圍，讓他們感到擔憂。日中關係惡化，旅遊業首當其衝。一名日本旅遊業者透露，僅在兩天內就取消了約20件預約，這些取消的預約佔據了他們80%的市場。北京實施旅遊禁令後，在日本營業的中資旅行業者成為最大受災戶，有客戶透過微信通知取消行程，也有人詢問能否免除取消預約的手續費。

廣告 廣告

日本法政大學教授白鳥浩指出，股市持續下跌，反映了市場對日中關係惡化的擔憂。大陸央視記者王雷報導，有分析師直言，少了中國遊客的消費，日本百貨和化妝品企業的業績可能會大幅下滑。從伊勢丹到資生堂，再到大陸觀光客最愛的UNIQLO，這些企業的股價在17日都曾崩盤。今年前9個月，近750萬陸客造訪日本，佔外國旅客的23%，為日本帶來超過1兆6000億日圓的收入。日本野村研究所預警，大陸的旅遊禁令若持續，可能導致日本損失1兆8000億日圓。大陸央視記者轉述日本網友言論，稱如果中國對日本實施經濟制裁，戰爭還沒開始就已經結束了。對此，日本內閣官房長官木原稔回應，對於中國國內媒體的報導，日本政府不會逐一評論。

儘管央視連日發出帶有威脅性的報導，日本經濟安保大臣小野田紀美卻直言，只要有不滿就立即使用經濟脅迫手段，過度依賴這樣的國家不只對供應鏈，也會對觀光帶來風險。

北京對日本的壓迫不僅限於經濟層面。大陸央視記者程嘉豪報導，中國解放軍第三艘航空母艦「福建」已完成海上實兵訓練。福建艦艦員田偉表示，全艦官兵牢記習近平主席的期望重託，全力投入實戰化訓練任務，加快福建艦戰鬥力建設進程。共軍持續強化海上戰力，威脅日本的制空和制海權。日本防衛大臣小泉進次郎強調，強化太平洋側防衛是緊要課題，日本正在太平洋各島嶼設置移動式監視雷達，以提升周邊空域的防空對策。小泉進次郎還表示，自衛隊已計畫在太平洋離島追加設置監視雷達，希望掌握共軍動向。

透過文攻武嚇，北京正刺激大陸民眾的愛國情操。一位遊日大陸觀光客認為，政治正確和愛國主義情懷對中國人來說非常重要，但在文化交流層面，這應是不分國界的。這被視為2010年以來最嚴重的日中衝突，北京正用強硬外交手段，試圖迫使日本屈服。

更多 TVBS 報導

中日外交風波時間軸一次看 為何高市談「台灣有事」惹怒中國？

日中關係惡化！解放軍報批日決策危險錯誤：全日本皆淪戰場風險

冷臉還是微笑？習近平擬會面高市早苗 表情藏中日關係走向

日媒：APEC峰會期間 高市早苗、習近平31日將會晤

