北京獨生女遭男友毆打致殘 他竟說「殘了只能跟著我」

北京市海淀區法院7日一審開庭審理「北京獨生女遭男友毆打致殘案」。原告小玲指稱，被告楊某兩度動手導致其雙手及雙腿重傷，目前只能依賴輪椅出行，全家依靠六旬母親退休金維生。小玲原本想著和他結婚，沒想過一切都是騙局。她至今記得男子打她時說：「殘了就只能跟著我」。

九派新聞報導，2022年底，小玲在朋友聚會認識自稱「在北京開公司」的楊某。對方展開熱烈追求，包括不畏傳染病照顧她、每日視頻報備。小玲於2023年2月確定關係後，讓楊某退租搬進其名下北京住處。

廣告 廣告

雙方同居數月後，2023年7月小玲從楊某友人處得知其可能有「侵犯公民個人信息罪」案底，並有未公開的兒子。當她欲查閱對方手機時，楊某搶奪過程中導致小玲雙手受傷。醫院診斷包括神經痛、複雜區域疼痛綜合症、肢體腫脹等，一年後報告進一步顯示左腕多項損傷。

楊某事後道歉、寫保證書並承諾醫藥費，小玲因生活不便選擇和好。楊某頻繁走動其父母家，買煙酒搶做飯，小玲父母對其印象不錯。

2024年4月起，楊某催促領證、安排6月「花轎」主題婚紗照，並要求小玲將房產加其名，稱未來新房寫兒子名。小玲稱交往前完全不知對方有子。

報導指出，同年7月7日，雙方因小玲手部手術問題再起爭執，楊某再次動手致其髖臼盂唇損傷，並稱「殘了就只能跟著我」。小玲站立行走均感劇痛，只能輪椅代步。楊某傷後仍同住，小玲趁其外出後鎖換門鎖，將其物品置於門外分手。

2024年9月，小玲報警。北京市公安局海淀分局對其「被故意傷害」案立案。開庭時，小玲表示曾憧憬結婚，未料楊某隱瞞案底及孩子，甚至收傳票後威脅「上了法院不是你死就是我活」。她質疑對方是否真心愛過，楊某拒答。

更多世界日報報導

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

原著粉也買單 6部古裝改編劇口碑穩「討論度最高」