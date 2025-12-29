北京發動圍台軍演 陸外交部：對台獨以武謀獨的嚴厲懲戒

大陸解放軍東部戰區今（29）日上午發動圍台軍演，稱艦機多向抵近台灣島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。大陸外交部下午對此做出回應稱，解放軍有關軍演是對台獨「以武謀獨」的嚴厲懲戒。

大陸外交部發言人林劍。（資料照／翻攝大陸外交部）

根據《央視新聞》，大陸外交部發言人林劍今日下午主持例行記者會。有記者提問稱，解放軍東部戰區組織「正義使命-2025」演習。有消息稱，此次軍演是針對美國近期出台的大規模對台軍售。請問發言人對此有何評論？

對此，林劍表示，東部戰區新聞發言人已就有關軍事演習發布消息。他表示，解放軍開展有關軍事演習，這是對台獨分裂勢力「以武謀獨」的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

東部戰區公布的捐演畫面。（圖／翻攝微博@東部戰區）

林劍接著批，民進黨政府「頑固堅持台獨立場，企圖『倚美謀獨』，不惜把台灣變成『火藥桶』、『彈藥庫』，充分暴露其『和平破壞者』『危機製造者』『戰爭煽動者』的兇惡面目」。他強調，外部勢力「以台制華」武裝台灣，只會助長台獨囂張氣焰，把台海推向兵兇戰危的境地。

林劍最後說，台灣問題是中國核心利益中的核心，中方維護國家主權、安全和領土完整的意志堅定不移，任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑，必將遭到中方的堅決回擊，任何阻撓中國實現統一的險惡圖謀，都不會得逞。

