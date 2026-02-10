北京發布「香港維護國安實踐」白皮書

（中央社台北10日電）香港壹傳媒集團創辦人黎智英因觸犯國安法罪名，昨天甫遭重判20年。中國國務院新聞辦公室今天發布「『一國兩制』下香港維護國家安全的實踐」白皮書，強調北京對香港特區的「全面管治權」，落實「愛國者治港」的原則。

新華社報導，「『一國兩制』下香港維護國家安全的實踐」白皮書除前言、結束語外分為5個部分，分別是：香港維護國家安全的鬥爭從未停止、中央政府對香港有關的國家安全事務負有根本責任、香港特別行政區切實履行維護國家安全的憲制責任、香港實現「由亂到治」走向「由治及興」、以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展。

北京宣稱對香港實施「一國兩制」。這份白皮書強調，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。

白皮書稱，面對香港局勢動盪變化，中央政府堅持「總體國家安全觀」，依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施香港特別行政區維護國家安全法，落實「愛國者治港」原則，支持香港切實履行維護國家安全的憲制責任，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

白皮書說，香港維護國家安全的實踐，「本質上是堅持和發展『一國兩制』事業的實踐」。中國發展環境面臨深刻複雜變化，維護國家安全「只有進行時，沒有完成時」。中央政府堅定支持香港特別行政區持續築牢國家安全屏障，以高水準安全護航「一國兩制」實踐行穩致遠。

2014年，中國國務院新聞辦發布「『一國兩制』在香港特別行政區的實踐」白皮書，首次明確中國對香港擁有「全面管治權」。2020年6月30日，中國全國人大常委會會議通過香港國家安全法。2021年，中國國務院新聞辦再發布「『一國兩制』下香港的民主發展」白皮書，強調新選舉制度體現「愛國者治港」。（編輯：張淑伶/周慧盈）1150210