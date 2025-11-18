北京磋商氣氛嚴峻？日中外交高官舉行會談 中方：對結果「不滿意」

日本首相高市早苗日前在國會就「台灣有事」相關答辯後，中國持續表達不滿。根據《NHK》報導，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，今（18）日在北京與中國外交部亞洲司司長劉勁松等人舉行磋商。

報導指出，金井這次會談，被認為是向中方說明日本政府對高市答辯的立場，並就中方近期呼籲避免赴日等措施，向中方說明日本立場。兩人一同走出中國外交部建築時，表情皆相當嚴肅，一直談到金井上車離去。會後，劉勁松在接受媒體提問時，被問到協議結果只回應「當然，並不滿意」，並形容這場協議的氣氛「很嚴峻」；金井正彰則對記者團沒有做出任何回應。

日本外務大臣茂木敏充在記者會上證實，雙方已進行會談。他表示，日本一方面向中方充分說明高市首相國會答辯的本意，一方面也表明，任何讓雙邊人員交流出現萎縮的發言或措施，都與兩國領袖先前確認的大方向不相符，日方已要求中方採取適切行動，並指示金井依此方向應對，後續將聽取更詳細報告。茂木強調，正因為日中之間存在懸而未決的問題與意見分歧，更需要在官民各層面維持廣泛且多層次的溝通。

日本官房長官木原稔則強調，「並未改變日本政府一貫立場」，重申台灣海峽的和平與穩定，不僅攸關日本自身安全，也是國際社會整體穩定的重要基礎。木原表示，日方期待圍繞台灣的相關問題，能透過對話以和平方式解決，未來也會持續向中方說明高市早苗發言的本意與日本政府的立場。

另外，中國外交部發言人毛寧就本次協議表示，中方已就高市首相「錯誤的發言」再次強烈要求日方撤回相關發言，同時重申中方一貫立場，向金井轉達中方的態度。

