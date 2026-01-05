北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」

政治中心／林昀萱報導

美軍突破中國防空系統活捉馬杜洛（右）。（合成圖／翻攝自馬杜洛、川普臉書、資料照）

美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。

美國總統川普下令對委內瑞拉採取軍事行動，美軍於1月3日發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），在短短3小時內透過空襲與三角洲特種部隊對委內瑞拉發動突擊，逮捕長期被外界批為「非法執政者」的馬杜洛及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores），押送到美國紐約接受司法審理。這場震撼全球的軍事執法重塑了拉美政局，引發國際關注。「美國用現實畫面告訴全世界，『靠中國保證的安全』只是幻想。」張育萌4日在臉書指出，委內瑞拉的防空系統，核心是俄羅斯製 S-300VM 系統，號稱「南美最強護盾」，可以發射長程地對空飛彈，攔截高空目標。中國提供 JY-27 遠程監視雷達，用來探測匿蹤戰機。中國誇口，2020年委內瑞拉就是用這款雷達，發現美軍戰機進入領空，還宣稱迫使美軍撤離。結果，美軍夜間偷襲，在委內瑞拉上空像是進入無人之境。

張育萌更點出，美軍行動前，中國國防大學教授李莉才斷言，主要透過中國和俄國支援的委內瑞拉「軍力穩健」、「馬杜洛應對從容，局勢無需過度擔心。」中國網友也一夕傻眼，直接嗆「專家只會念數據，委內瑞拉有反隱身雷達，結果馬杜洛被輕易帶走，防空設備跟擺設一樣，樂觀預判根本誤導」、「電影都不敢演得這麼絲滑⋯⋯」美國聯合參謀長主席Dan Caine揭露，CIA 從去年8月就用匿蹤無人機，全天候監控委內瑞拉空域和馬杜洛動向，嚴密搜集馬杜洛每天行動方式、居住地點、飲食和穿著，甚至包括養什麼寵物。

習近平和馬杜洛交好。（圖／翻攝自新華社）

張育萌續指，早在2007 年委內瑞拉就開始跟中國「貸款換石油」，換句話來說，就是中國鉅額貸款給委內瑞拉，委內瑞拉再用石油出口償還。光是計算到2019年，中國資金援助委內瑞拉的金額，就超過1.5兆台幣，完全是天文數字。習近平究竟和馬杜洛多好？前年馬杜洛宣布贏得大選，少數承認委內瑞拉選舉結果的國家之一，就是中國，習近平電賀馬杜洛，還說中國和委內瑞拉是「全天候戰略夥伴關係」。且馬杜洛被抓前夕，習近平特使邱小琪才跟到委內瑞拉，跟馬杜洛見面，還肉麻的說兩國是「堅定不移的兄弟情誼」，結果天還沒亮，馬杜洛就被美軍戴上手銬。中國代表團很可能還在委內瑞拉，直接目睹整段空襲。

張育萌點出，美國戳破的不只是中俄紙紮的防空系統，而是包括台灣在內，蔓延的迷思：「以為靠『反美站隊』，靠其他獨裁大國背書，就能換到安全。美國用行動告訴你，這不可行。馬杜洛花十幾年打造獨裁王國，把整個國家，從財政、能源、外交到安全，通通押在中國和俄羅斯身上。平常稱兄道弟，但真正的衝突對撞來臨，這些承諾瞬間崩潰，只剩聲明、譴責，保持距離。」

張育萌呼籲，台灣要由委內瑞拉事件中看清國防不能靠幻想和平，更不能外包給獨裁政權。「台灣該得到的兩個啟示—第一，是投資國防，把預算變成實際戰力。第二，是清楚站在美國和民主同盟『對的這一邊』。讓獨裁者白天不敢越線，晚上想到隔壁那座不好惹的小島，也不敢睡得太安穩。」

