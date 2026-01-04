北京神盾完全失效！專家：美軍行動打了周錫瑋們一個大大的耳光

記者李鴻典／台北報導

美軍重擊委內瑞拉、美國總統川普宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜洛引發關注。前台北縣長周錫瑋之前在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論也被翻出。科技專家許美華說，很多台灣舔共仔，不知道哪來的資訊，總是喜歡吹噓中國科技多厲害、軍備多強大，把美軍講得像紙糊的三腳貓；美軍行動，又毫不客氣的打了周錫瑋們一個大大的耳光。

許美華指出，看到這個，笑到快瘋掉！她說明，周錫瑋前幾天在網路節目嗆美國：「美國不敢打委內瑞拉？中國和俄羅斯等著呢！」接下來，周錫瑋繼續嗆美國：「中俄正想要試驗他們的武器呢！你們不是說我們武器不行嗎？就試給你看！

93閱兵那些新武器，你以為中國只有給雷達嗎？我偵測到你F35我看你美國飛不飛嘛！你以為俄羅斯只有導彈嗎？我看看你B52會不會被打下來啊？我看你軍艦會不會被打沉啊？我看你美軍弟兄會不會傷亡嘛！美國到處都是敗仗喔！委內瑞拉都打不了的話，很丟臉的喔！」

結果，周錫瑋看美國沒有的笑話講沒幾天，美軍就突襲轟炸委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），行動不到兩小時，就抓到了委內瑞拉總統馬杜洛夫婦。

許美華說明，這次執行主要任務的美軍，是綽號「黑夜潛行者」（Night Stalkers）的美國陸軍第160特種作戰航空團，不到兩小時就達成任務，載著目標馬杜洛夫婦返航。

而且，在過程中，北京神盾完全失效，委內瑞拉斥下巨資引進中國軍事系統，號稱「南美最強防空」在美軍行動中全面崩潰。（崩潰的應該還有周錫瑋吧XD）。她表示，剛剛大罷免夥伴傳給她委內瑞拉首都半夜被美軍空襲、如入無人之境的影片，「中國賣給委內瑞拉的防空系統，根本廢物」。

許美華進一步表示，很多台灣舔共仔，不知道哪來的資訊，總是喜歡吹噓中國科技多厲害、軍備多強大，把美軍講得像紙糊的三腳貓，完全不符合經驗法則的正常認知。不過，沒關係，是驢是馬，牽出來遛一遛就知道了。

美軍行動，又毫不客氣的打了周錫瑋們一個大大的耳光。真的不要拿自己的身家性命開玩笑了。

許美華進一步說，「任何事，只要是跟半導體高科技、軍事武器有關，不要想太多，跟美國站在一起就對了。」尤其是21世紀，美國山姆大哥對中國發動晶片、貿易大戰的今天，台灣要是蠢到去跟中國綁在一起，跟美帝對幹，那真的就是人蠢沒藥醫，「3好加1好，夕鶴！」

