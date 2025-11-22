北京禁日本水產品 北海道業者老神在在「其實沒那麼困擾」
日本首相高市早苗月初在國會答詢的「台灣有事」發言，引發中國不滿並採取一連串抵制行動，包括19日宣布暫停日本水產品進口手續。日本扇貝（俗稱帆立貝）業者老神在在，表示「不會覺得困擾」。
此前中國即因日本福島第一核電廠2023年8月開始排放核廢水，宣布停止進口日本水產品。雖然中日今年5月達成共識，通過放射性物質檢驗等科學程序後，中國將恢復日本水產品進口，但因中日關係緊張再度喊停。
朝日電視台報導，一家曾對中國出口帆立貝的北海道業者表示「目前為止其實沒有那麼困擾」。
這家業者「進風」表示，2023年8月中方宣布禁止進口後，便逐步將扇貝業務拓展到日本全國各地的餐廳、居酒屋、餐廳和旅館等，目前該公司約9成的帆立貝皆在國內銷售，，供貨情況已經穩定。
「進風」也表示，以全年出口國數據來看，2年前對中國的出口占比為37.6%，但去年已降至零。
他們亦正在開發和拓展國、東南亞及其他地區的銷售管道；目前出口額微幅成長0.9%，顯示該家帆立貝業者的出口正在「脫中」。
「進風」說，已有美國及其他國家業者向他們洽詢採購事宜，「就敝公司而言，我們目前向日本的餐廳銷售扇貝和其他海鮮，但也希望增加在日本國內銷售的產品種類」。
朝日電視台也提到，關於日本水產品，台灣採取了與中國截然不同的做法。衛福部食藥署21日公告，福島及周邊5縣食品的進口管制全面解禁。
