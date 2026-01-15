北京禁美、以一籃子資安軟體 博通、Google都中招 替代方案是以毒窟著稱的安全衛士360

據路透社引述三名知情人士報導，北京相關部門近日發出指令，通知中國境內企業不得繼續使用來自美國及以色列多家公司的網路安全軟體，擔憂這些軟體可能蒐集敏感資料並傳輸至海外，構成資安風險。



報導指出，這項禁令針對的美國企業包括博通（Broadcom）旗下的VMware、Palo Alto Networks、Fortinet，以及Alphabet（Google母公司）旗下的Mandiant與Wiz、CrowdStrike、SentinelOne、Recorded Future、McAfee、Claroty、Rapid7等多家知名資安廠商。以色列企業方面，則包括Check Point Software Technologies、CyberArk、Orca Security、Cato Networks，此外還有法國國防企業Thales集團旗下的Imperva。



中國持續推動國產替代策略



知情人士透露，北京官員特別強調，這些外國資安工具擁有高度系統存取權限，可能被用於蒐集並外傳機密資訊，或存在被外國勢力利用的後門風險。此舉反映出在中美科技競爭加劇的背景下，中國持續推動國產替代策略，逐步排除西方技術依賴，轉向本土資安解決方案，如三六零安全科技、網神（Neusoft）等當地廠商，而三六零安全科技旗下的安全衛士360被網友戲稱「毒窟」，認為除了被懷疑會開各種後門外，還有人說此軟體比病毒本身還難以移除。



此禁令發生之際，正值中美在半導體與人工智慧領域持續角力。中國積極擴大晶片與AI產業布局，同時尋求以本土技術取代西方供應鏈，以降低地緣政治風險帶來的潛在斷供衝擊。

另一方面，美國商務部於1月15日正式公布新規，鬆綁對中國出口輝達（Nvidia）H200人工智慧晶片的限制。該新規由美國總統川普上個月宣布，允許輝達將H200晶片銷售給經商務部審核通過的商業客戶，同時美國政府將從銷售額中抽取25%作為費用。輝達發言人表示，此決定有助美國晶片產業競爭，支持國內高薪就業與製造業發展，並在國家安全與經濟利益間取得平衡。

目前，中國網信辦與工信部尚未對資安軟體禁令正式回應，受影響企業也多未公開置評。相關指令已傳達給部分中國企業，要求逐步改用國產替代方案。



