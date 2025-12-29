北京秀肌肉 外媒：施壓高市

大陸解放軍29日起，對台灣周邊進行「正義使命-2025」軍演。多家外媒均聚焦於「外部勢力干涉」，特別針對日本。CNN指出，解放軍此次演訓，是為回應美國日前宣布史上最大規模的對台軍售案及日相最近發言；日媒則報導，大陸此舉意在牽制日本首相高市早苗，先前關於「台灣有事」的發言。

高市11月在眾議院答詢時，被問及「台灣有事」是否構成安保法制下的「存立危機事態」。高市明言，假設大陸對台實施海上封鎖，「若是動用戰艦，伴隨使用武力的情況」，就有可能構成這種事態，從而可行使集體自衛權。高市的發言觸動北京敏感神經，促使陸日關係陷入僵局。

日本TBS電視台指出，「正義使命-2025」軍演，可能意在警告高市的台灣有事論。日本放送協會（NHK）則報導，北京除了對被其視為「台獨勢力」的民進黨賴清德政府加大軍事壓力外，也對高市的言論持續做出反彈。

CNN報導，此次軍演似乎沿用北京過去慣用的策略，即在敏感時刻舉行大規模演習，以示不滿。路透和CNN均提到，軍演在美國宣布史上最大規模對台軍售案後的11天舉行，而該軍售案金額高達台幣約3500億元。美聯社也報導稱，為期2天的演訓，是北京針對美國對台軍售案表達不滿，以及高市先前的「台灣有事」論。

韓國《朝鮮日報》引述外界評估，大陸正加大針對台灣的軍事施壓強度與頻率，以壓制美日介入。而大陸此次軍演目標在於，反覆熟練運用「封鎖與孤立」台灣這張牌，而非直接登陸作戰。

英國《衛報》引述智庫「國際危機組織」分析師楊晧暐指出，我安全官員先前已警告，解放軍可能展開大規模軍演，以對高市「台灣有事」答辯施壓。他認為，這是川普第2任期以來的首場解放軍大型軍演，「北京可能會考慮美國（對這些軍演）的反應，並謹慎規畫、制定解放軍軍事行動」。

路透則引述分析人士表示，北京的軍演已日益模糊例行軍事訓練，以及為可能發動攻擊預作準備之間的界限，這項策略意圖盡可能降低美國及盟友對攻擊的預警時間。

此外，路透在大陸外交部29日的例行記者會上詢問，此次軍演是因為美對台軍售？美方是否中方所提到的「外部干涉勢力」？對此，陸外交部發言人林劍僅回應，「中方捍衛國家主權安全和領土完整的意志堅定不移。任何在台灣問題上越線挑釁的惡劣行徑，都必將遭到中方堅決回擊。」