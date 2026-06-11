北京稱台灣東部海域執法是對日菲「當頭棒喝」! 菲外長嗆 : 不關中國的事.....

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菲律賓與日本近日正式宣布，啟動位於台灣以東海域的「專屬經濟區」與大陸棚劃界談判。日本內閣總理高市早苗（右）與菲律賓總統小馬可仕（左） 圖：翻攝自高市早苗的Ｘ

[Newtalk新聞]

根據《觀察者網》引述《日經亞洲》報導，菲律賓與日本近日正式宣布，啟動位於台灣以東海域的「專屬經濟區」與大陸棚劃界談判，此舉引發北京當局強烈不滿。

菲律賓外交部次長拉扎羅（ Theresa Lazaro ）於受訪時強調，專屬經濟區是該國領土的重要組成部分，與潛在防務夥伴日本進行談判，對菲律賓的國家與區域安全至關重要。面對中方的嚴正交涉與施壓，拉扎羅明確表示，這僅屬菲、日雙邊事務，即使中國持續反對，兩國仍將推進談判。此外，她亦對中國船隻在台海的活動表達擔憂，呼籲應以和平方式解決爭端。

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拉扎羅於受訪時強調，專屬經濟區是該國領土的重要組成部分，與潛在防務夥伴日本進行談判，對菲律賓的國家與區域安全至關重要。 圖：翻攝自 X @SecLazaro

針對菲日兩國的政治舉動，中國官方隨即展開一連串強勢反制。中國海警局新聞發言人姜略表示，海警岱山艦編隊已於 6 月 1 日前往台灣以東海域依法開展執法巡查。緊接著，據中國《新華社》報導，中國交通運輸部聯合福建與廣東海事局等單位，展開了台灣東部海域海上交通專項執法與掃測行動，並於 6 月 10 日宣布圓滿結束。中方強調，此舉旨在全面履行海上行政執法管轄權，直接反制日、菲單方面觸碰領土主權底線的惡劣行為。

北京當局將此次執法行動視為戰略層面的重大突破。該行動範圍北起釣魚臺列嶼，南至台灣以東海域，西達金門周邊，形成了一個實質的「三角閉環」。中方論述指出，這標誌著中國對該海域的管轄，已從過去的法理宣示推進至現場執法、通航管理與安全保障的實體階段。這不僅展現中國海警在複雜海況下的常態化管控實力，更宣告建立起一套完整的環台海洋權益治理體系。

菲律賓外交部長拉札羅 圖：翻攝自騰訊網

在政治層面上，中國官方將矛頭同時指向美、日、菲等外部勢力與台灣執政黨。中方研判，日菲的劃界談判意在透過「共同海域管理」的行政事實，為未來的軍事存在鋪路，試圖將台灣東部海域形塑為印太戰略的「第一島鏈」關鍵節點。

因此，大陸多部門聯合執法旨在提前阻斷此一戰略鏈條，打破將該海域視為「安全後院」的既有認知。同時，北京亦強烈批評民進黨政府對日、菲談判的態度，重申台灣問題屬中國內政，並警告未來將持續以常態化、制度化的國家行動，強化對台灣周邊海域的實質管控。

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