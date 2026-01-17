北京突然禁入令讓輝達措手不及！FT：H200供應鏈停工止損，中國客戶轉往黑市找替代方案

輝達（Nvidia）重返中國市場計畫再生變數！儘管美國總統川普（Donald Trump）日前示意允許輝達，可以向中國出售特供版H200晶片，但最新消息指出，中國海關已攔截相關貨物並拒絕清關。此一突發之舉，導致輝達的關鍵零件供應商因擔心庫存呆帳，被迫緊急停工。

《金融時報》引述知情人士透露，中國海關官員日前召集深圳多家物流公司，明確要求他們、不得提交H200晶片的清關申請。這項突如其來的禁令，讓輝達和相關供應鏈措手不及，因為首批H200晶片本週才剛抵達香港。

面對來自中國官方的施壓，供應鏈受到最為直接的衝擊。SemiAnalysis分析師指出，專為H200設計的印刷電路板（PCB），並無法轉用於其他產品，供應商為避免產生龐大的庫存減損，只能被迫暫停生產線。輝達原先預期，中國客戶訂單將突破100萬張，讓供應商自上月起、就開始日以繼夜趕工，期盼一旦取得訂單最快能在3月交貨，如今恐怕都將化為泡影。

扶植國產晶片與維持技術優勢的拉鋸

分析師坦言，此事不單單和中美對峙有關，背後還涉及中國政府內部，對於AI產業監管那「極為複雜」的權力博奕，特別當發改委、工信部與網信辦之間，存在不同觀點時。另一方面，北京當局積極推動「半導體自主化」，以官方力量施壓阿里巴巴、騰訊、字節跳動等科技巨頭，優先改用國產晶片。但各大企業卻都有各自效能與維護盤算，依舊強烈偏好選購輝達產品。

2025年10月31日。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）在韓國慶州舉行的亞太經濟合作組織（APEC）執行長峰會特別會議上發表了主題演講。 （AP）

受監管高不確定性影響，許多中國客戶已開始撤銷H200訂單。不過，外媒也特別提到，這些「棄單」的客戶並非就此轉向國產晶片，而是設法透過地下黑市管道，尋求性能更強大、但目前被美國禁止銷往中國市場的輝達B200或B300 晶片。

