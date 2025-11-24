北京籲民眾避免赴日 中媒：已有12條航線航班全取消

日本首相高市早苗的「台灣有事」言論引發中方持續不滿。圖為她11月22日在南非約翰尼斯堡參加G20峰會。路透社



日中關係惡化，在中國呼籲民眾避免赴日旅遊後，據統計已有12條中日航線取消所有航班。

上海《澎湃新聞》報導，根據第三方平台航班管家DAST數據，截至週一（11/24）上午10時，已有12條中日航線取消所有航班，包括往來名古屋、福岡、札幌、大阪等地的航線。

根據監測數據，中國大陸赴日一週航班量達1224班次。11月27日的中國赴日航班取消率達到21.6%，是一個月以來最高值。

報導稱，中國民眾赴日旅遊「熱情迅速降溫」。但有中國網友在境外社群平台上表示，自己並未取消出遊行程，機票卻「被取消」。

報導也指出，根據第三方旅遊平台「去哪兒旅行」近日數據顯示，中國出境旅遊熱門目的地排行榜已洗牌，從已下單的國際機票數量來看，韓國在11月15日至16日成為中國最熱門的出境旅遊目的地，泰國、香港、馬來西亞、新加坡、越南、印尼的機票預訂量也居前位。

