「北京給川普面子，卻沒給出籌碼」 學者16字總結川習會：不提台灣不是中國縮了

美國總統川普、中國國家主席習近平今（30）日在南韓釜山舉行「川習會」，不過這場全球矚目的會議只持續了100分鐘，事後也僅有川普單方面公布，美方削減芬太尼關稅、中方恢復大豆採購，台灣議題則沒被談論。對此，旅美學者翁履中今（30）日在臉書指出，「短期止痛、長期拉扯，經濟降溫、政治升溫」是這次川習會的註解，美中已進入「帶笑的冷戰」階段。



翁履中表示，這場川習會看似氣氛熱絡，實則更像一場「確認會」，而不是一次試圖「突破」的峰會。雙方各自帶著劇本上場，川普需要「交出外交成績單」，習近平則希望「釋出善意、穩定市場，但不讓步」；結果是，兩人都各取所需，拿回一些政治資本，但真正的結構性矛盾——完全沒動。

川普要成績，北京給面子

翁履中提到，美國毒品問題嚴重，芬太尼（Fentanyl）早已成為選戰焦點。中國是主要化學原料來源國，這次川普以「減關稅」交換北京「強化管制」，對川普而言，這是可被包裝成「讓中國讓步」的外交成就。

翁履中強調，但事實上，這只是象徵性的動作，中國早已設立芬太尼出口監管制度，真正的關鍵在於，川普早在幾個月前就設好這個談判陷阱。川普先喊出「因為芬太尼所以要加徵懲罰性關稅」，再藉與習會面「取消懲罰稅」，製造「成功談判」的印象。這是典型的川普式劇本，先製造問題，再宣告自己解決問題。

中國的「有聲無實」讓步



翁履中指出，北京這次配合了兩個項目，大豆與稀土。大豆採購是低成本的政治禮物，能滿足川普農業州選票，卻不傷中國戰略；稀土出口鬆綁，則是「信號型操作」，穩住市場、緩解緊張，但北京保留隨時再收緊的彈性。

翁履中分析，這樣的手法，其實是北京慣用的「戰略退半步」模式，表面妥協，實質維持主導權。這次會談，北京給了川普一點「面子」，卻沒給他真正的「籌碼」。

北京的沉默不等於軟弱

翁履中強調，一定會有朋友認為，北京這次不提台灣，是因為中國經濟衰退、內部壓力升高、習近平權力動搖，所以「不敢貿然處理台灣」。這樣的解讀其實反映出一種單向勝負思維，相信美中競爭會以美國壓倒性勝利收場，而中國只會被動挨打。

翁履中說，時間會證明一切，但他要提醒，政策判斷不能建立在單一假設上。作為政策決策者，面對國際局勢，台灣只能針對最壞的情況做好準備，而不是只討論最樂觀的劇本。

翁履中示警，北京的沉默，也可能是一種戰略耐心，它未必是退縮，而是選擇「等對手自亂」。當中國的戰略節奏進入「穩步推進」階段，它或許認為，等美國陷入內部政治混亂或選舉焦慮，再提出要求，籌碼反而更大。所以不提台灣，不是放棄；而是把這張牌留到更有利的時刻。

​​美中短期降溫，但核心矛盾未解



翁履中表示，最後，睽違6年的川習會可以下這樣的註解，「短期止痛，長期拉扯；經濟降溫，政治升溫。」芬太尼、大豆、稀土這些議題都只是可交易的籌碼；而科技、軍事、台灣問題，才是無法交易的矛盾。

翁履中分析，這場會談的本質，是兩大強權「換了一種不著痕跡的對抗方式」，讓外界去揣測美中競爭。這場競爭沒有結束，也不太可能這麼快分出高下，但雙方進入了「帶笑的冷戰」階段，川習各自笑容背後，盤算的都是雙方該如何延續這場拉鋸。

