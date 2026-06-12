北京罕見制裁菲律賓防長與家屬 馬尼拉回應：此舉不友善、破壞兩國互信

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

菲律賓國防部長鐵歐多洛（身著白襯衫）誓言將繼續捍衛馬尼拉的利益，抵制北京的侵略行為。（圖片來源／@Gilbert_TeodoJR/ Posts / X）

《美聯社》報導，中國外交部周四晚間宣布，制裁菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）及其家人，因為鐵歐多洛曾經多次發表涉中「謬論」，損害中方正當利益並破壞中菲關係。

北京禁止菲律賓國防部長與其家人進入中國

外交部的聲明表示，國防部長鐵歐多洛及其妻子、子女被禁止入境中國，包括香港；同時，中國境內的個人和團體也被禁止與鐵歐多洛進行任何形式的交易，「以維護中國的主權、安全和發展利益」。

廣告 廣告

對此，菲律賓政府周五指出，中國對國防部長鐵歐多洛實施制裁，包括入境禁令，是不友善的行為，這可能進一步加劇兩國關係緊張。

鐵歐多洛誓言將繼續捍衛馬尼拉的利益，抵制北京的侵略行為，這位菲律賓防長以措辭強硬反駁中國對南海的主權聲索而聞名於世，他聲稱這些聲索是虛構和謊言，任何東南亞國家都不會接受。

去年，鐵歐多洛還曾譴責中國國家主席習近平實行小型獨裁專制，並且聲稱北京的侵略性和非法政策應歸咎於習近平，而不是歸咎前任領導人或中國人民。

6月11日，中國外交部發表聲明稱，鐵歐多洛「發表許多關於中國的謬論，損害中國的合法權益，也損害中菲關係」。

馬尼拉外交部回應說，制裁菲律賓防長，是中國的特權，但是菲律賓認為這是「一種不友善行為，會進一步加深雙邊關係的複雜程度」。

鐵歐多洛強調繼續履行保衛菲律賓的職責

「這類措施無助於建立互信、負責任管控分歧，或是為菲中兩國開展建設性接觸創造必要條件。」菲律賓外交部指出。

鐵歐多洛強調，他會繼續履行保衛菲律賓的職責，他的聲明還譴責，中國的制裁凸顯「他們對待揭露北京欺騙行為的人們之方式」。

去年，中國對一位菲律賓前參議員實施制裁，此前也曾對美國和歐洲官員實施制裁，理由是北京認為他們的行為和行動違背中國的利益，包括人權方面。

菲律賓前參議員法蘭西斯·托倫蒂諾被中國制裁，是因為他曾提出兩項法案，重申菲律賓的海洋領土範圍和資源權利，包括南海，但是中國聲稱對這片爭議水域南海幾乎擁有全部主權。

2023年6月，鐵歐多洛被菲律賓總統小馬可仕任命為國防部長，他一直是批評中國在南海爭議地區和對台灣挑釁行動的最直言不諱的高級官員。

儘管多個國家與中國在南海問題上有主權爭議，但是與菲律賓的緊張關係最為嚴重，菲律賓官員也經常就此問題直言不諱。

菲國防長點名批評中國國家主席習近平

中國和菲律賓經常在社群媒體，公開分享在南海發生衝突的影片和照片，這些衝突有時甚至演變為暴力事件。

2016年，國際仲裁小組根據1982年《聯合國海洋法公約》裁定中國對南海水域的主權聲索無效，但是北京拒絕參與菲律賓發起的仲裁，也不承認裁決的傑索。

2025年，鐵歐多洛痛批中國在南海主張有全部的主權，是最大的謊言，並特別點名批評中國國家主席習近平及中共的支持者，指責北京推行侵略和非法政策。

「這是習近平及其濫用職權所致……這可能會摧毀他在中國共產黨內的領導地位，以及前任領導人所積累的支持民意。」當時鐵歐多洛對記者說。

鐵歐多洛一直致力於深化馬尼拉與長期盟友美國的國防和安全合作關係，包括擴大與美軍的年度聯合作戰演習，如今已涵蓋在南海的聯合海軍巡邏和演習。

他也致力推動與日本、法國、加拿大和紐西蘭等友好國家達成互訪部隊的協議，他表示這將有助於增強對中國日趨強硬姿態的威懾力。

(原始連結)





更多信傳媒報導

國泰金控董事長蔡宏圖 ：利率蠢蠢欲動、戰爭還沒有要結束的跡象

醫美偷拍再+1》擔心私密影像外流怎麼辦？精神科醫師揭4大創傷警訊

中東戰火刺激通膨 歐洲央行近3年首次升息1碼至2.25%

