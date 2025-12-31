北京老闆遭「職業騙薪」招25人來24騙子 試用期到就離職

北京一名老闆表示，自己公司招聘的25個人裡，有24個都是搞詐騙的。（視頻截圖）

北京一名老闆表示，公司招募的25個人裡，有24個都是搞詐騙的，彼此會推薦「好騙公司」清單。老闆稱，這些人說不用繳社保，試用期一到就離職，專騙底薪。

貴陽晚報報導，「職業騙薪人」會偽造工作履歷，團夥之間的行話叫「掛職」，只要說了這個詞之後，彼此之間就知道是來公司騙底薪的，甚至許多人會同時入職二到三家公司。

警方稱，職業騙薪人一般會選擇初創型或小微型企業，針對企業負責人想迅速拓展市場的心理，面試時謊稱自己「有大客戶資源」，從而順利入職多家公司。

廣告 廣告

職業騙薪人一般會選擇應徵銷售等「不坐班」的崗位，以虛假工作日誌、雇用群眾演員、偽造業務進度等方式，拖延在職時間騙取底薪。

網民熱議，「騙子這麼容易找到工作，想找工作的人找不到」、「還有好多公司，招完人後，試用期一過就辭你」、「招聘詐騙已是黑色產業鏈」。

更多世界日報報導

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先