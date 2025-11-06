北京藉雙城論壇逼北市表態？陸委會說話了

▲台北市長蔣萬安在2024台北上海雙城論壇發表演說。（圖／記者葉政勳攝 ）

[NOWnews今日新聞] 台北上海雙城論壇原訂9月25日於上海舉行，北市府卻在出發前臨時喊卡。根據《NOWNEWS今日新聞》獨家掌握，雙城論壇將於12月25、26、27日三日舉行。針對是否擔心北京逼台北市長蔣萬安表態，陸委會副主委梁文傑今（6）日表示，相信蔣萬安的智慧。

陸委會今日下午舉行例行記者會，針對雙城論壇舉辦議題，梁文傑表示雙城論壇上一次因為北市府是覺得時間來不及，就是說跟對方的磋商來不及，所以上次是撤回申請，如果北市現在還要去的話，一規定還是要審查，但是因為上次的兩份備忘錄，基本上，中央政府這邊的意見已經審查完畢，所以如果說沒有什麼差異的話，那基本上，備忘錄的部分就不用審查，需要審查是行程的部分。

梁文傑說，這個事情中央政府這邊是站在幫助的角度，至於中方會有什麼要求，或是要北市府做出什麼特別的表態，如果中方有要求，恐怕不令人意外，因為畢竟因為大家看到說國民黨的副主席蕭旭岑，上個禮拜已經在宋濤面前表示說兩岸都是炎黃子孫，同屬中華民族，那應該在堅持九二共識的基礎上，為中華民族偉大復興奮鬥。

梁文傑表示，蕭旭岑說這是因為鄭麗文當選國民黨主席以後，兩岸關係要經過新的階段，蔣萬安身為台灣的首都市長，他也是身為國民黨員，恐怕也要對這個因應新階段來做表態，中方可能會期望，「但是我相信蔣萬安市長會有它的智慧，因為民眾對於市長的期許跟要求是把市政做好」，那雙城論壇的目的本來也就是，就城市的部分來交換經驗、交換意見，那不是去就重大的政治議題，他相信蔣萬安會有他的智慧。

