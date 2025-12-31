北京衛視跨年「放錯歌」 劉宇寧傻眼皺眉1秒繼續高水準演唱！幕後真相揭曉

劉宇寧聽到音樂後疑惑皺眉。翻攝微博

送別2025年，中國跨年活動少不了當紅男神劉宇寧演出，結果他竟被北京衛視節目組「設計」，故意放出與原本他要演唱的歌曲不同的音樂，考驗他即興演出能力，他聽到旋律後，當場皺眉了一下，但仍鎮定繼續演出，唱到一半自己改詞喊：「放錯歌了吧？」成為粉絲討論焦點。

劉宇寧被主持人喊上台演唱後，放出〈突然想起你〉旋律，他雖疑惑，但聽完前奏後就開始演唱，後來還是忍不住皺眉，並自己改歌詞，驚呼：「放錯歌了吧？」、「是這歌嗎？」並趕緊向全場道歉。

劉宇寧質疑放錯音樂，向全場道歉。翻攝微博

女主持人坦言：「這是我們的設計。」劉宇寧笑喊：「故意的對不對？」男主持人則說：「充分證明了，只要放伴奏，劉宇寧都會唱。」女主持人接著大讚：「這就是中華小曲庫。」雖然不是原本準備的曲目，劉宇寧最後仍繼續演唱〈突然想起你〉，鎮定表現被粉絲讚爆。

劉宇寧在沒有準備的情況下繼續高水準演出。翻攝微博

2025年名利雙收！劉宇寧展示送自己「年終獎」

劉宇寧2025年憑藉《折腰》、《書卷一夢》兩劇名利雙收，在許多年底總結的排行榜中頻頻奪冠，即將於1月8日生日的他，日前發文透露訂製「新兵器」麥克風，當成自己的「年終獎」，並用自己的星座取名「摩羯」，他在江蘇衛視跨年演唱上也帶「新兵器」亮相。

劉宇寧展示自己的「新兵器」。翻攝微博



