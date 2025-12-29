北京觀察》中國人只過春節？大陸多城緊急取消跨年活動，安全優先還是經濟下沉警訊？

在慶祝新年到來之時，中國各地卻相繼傳出取消公共跨年活動，在各地的商圈自行承辦的跨年活動也被當地公安給緊急叫停。目前，西安、合肥、濟南、蘇州、香港等全國多地密集宣布取消跨年夜大型活動；宿州、廣州、蘇州等地的音樂狂歡夜、北京路步行街活動、商場跨年倒計時也同步取消。

北京則是要求長安街沿線及附屬二環內不得舉辦大型跨年活動，依照過往的經驗12月31日晚到1月1日淩晨天安門廣場地區安檢程度也比以往更為嚴格，城區其他地方則有小規模的慶祝活動。

廣告 廣告

有分析指出，在高層希望借節日消費來拉動經濟增長之際，跨年夜的取消則是成為地方官員「保政績」的關鍵，比起民生來說，重大安全事故零發生才是最重要的。

北京官場觀察學者郭軍在受訪時指出，取消大型跨年活動一方面是表現出地方各級財政在今年的赤字規模較大，節省開支；其次是，避免人員大量聚集，防止引起安全事故，地方官僚也好避責，最後是，移風易俗，管理好情緒，一起過「緊日子」。

在社交媒體上，不準舉辦大型跨年活動成為熱搜話題。在經濟逐步下沈的當下，民眾需要借助跨年活動找到情緒的宣泄口則成為官方更為緊張的事情。

北京北海公園。春節遊客眾多時，安檢程度比之前也更加嚴格，一些便衣和武警每隔數公尺來回巡邏，這裡距離中南海僅隔幾百公尺。（田暢攝）

「要安全又要消費」政策矛盾，取消是避責而非化解風險

在前不久結束的中共年度經濟工作會議上，提升消費動力，拉動消費潛力成為中共高層十分關註的事情，但是地方政府對於跨年活動的命令禁止也被認為彰顯出「與中央在經濟政策上的不對等」。雖然，各地都有取消跨年，但唯獨湖北武漢市今年卻鼓勵商家搞慶祝，備受民眾歡迎。

在今年大陸方面發布的發展規劃中，重點強調「杜絕風險與化解風險並行」的問題，這也道出即便是組織跨年活動，其消費活力未必能夠擡升。像是今年大陸十一假期，就出現了「年輕人們只去免費景區，自帶乾糧，帳篷出行不住酒店」的現象。

另據一位不具名的某高校政府管理研究學者的話說，依照大陸十五五規劃中從針對促進社會消費方面的論述來看，發展本身就會出現各種問題，如何科學謀劃和治理才是考驗地方黨政幹部的試金石，而不是到關鍵時刻直接選擇「關、停、閉」的策略。

民間情緒的擴大化成為地方維穩擔心的事情

前不久河北保定當地因迎接當局聯合檢查組，因怕變相罰款現全城商戶半數關門的現象。一些由保定當局扶持的自媒體博主們卻稱「罰款不屬實，沒有一個商戶曬罰單」。對於這樣的說法，依照目前大陸公安對處理「發表不當言論」的懲罰力度，若是在社交媒體上公開陰陽政府則是直接會被採取措施，而「曬罰單」本身已經是有變相影射含義。

據一些當地民眾和讀者反饋的信息來看，當地此前因治理大氣汙染採取關店措施後因工商檢查又遇關門，一年原本就掙不了多少錢，臨近年關日子更是不好過。在此種情勢下，連續的經濟下行已經成為民怨頗深的關鍵，而跨年活動本身也是民眾借「辭舊迎新」的一種宣泄時機。但是在官民對立嚴重的情形下，民眾能否按照規矩來，則是地方政府不敢保證的。

更多風傳媒報導

