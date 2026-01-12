北京觀察》中國獨居破1.23億人！「死了麼」APP爆紅，能成為「最後的保護傘」？

近日由河南省一家小型科技公司研發的專註於獨居安全的app「死了麽？」登上大陸蘋果商店的下載榜單。這款app最大的功能在於，使用者需預設緊急聯絡人郵箱，每日點擊簽到證明「存活」。若連續兩天未操作，系統次日自動發送郵件提醒聯絡人核查使用者的安全。



這款為獨居人群打造的安全工具，目前僅上線蘋果App Store，購買該軟體需要8元人民幣（約新臺幣36元），安卓系統版本尚未上線。與此同時，相似度頗高的「活了麽」app也悄悄上線，並且以免費形式為用戶提供服務。

據該軟件創辦人表示，這款軟件起初是考慮現在年輕人都喜歡獨居生活，若是真出問題了，能夠起到求助作用。

這款軟件由三名大陸95後團隊遠程開發，初始成本僅1000餘元人民幣（下同，包含服務器+郵件接口），並無營銷投入。上線後，定價八元則是覆蓋未來運營成本。

一款為獨居人口設計的APP「死了麼」。（截圖）

從軟件設計上，似乎更傾向於年輕的用戶群體而非長者，加之中國大陸目前尚未有收發郵件的交流習慣，多數提醒均通過短信或者微信提示。但是若是申請短信渠道的提醒，首先需要向當地工信部和運營商申請短信號段，其次入駐微信需額外調試API接口才行。實現這些功能，開發者所付出的成本將進一步的增加。



龐大獨居人群引發民眾對「死亡教育」及這類群體的關注

截止到去年，中國預估有1.23億左右的獨居人群，這一數字在疫情期間僅為9200萬，短短幾年就已經增長了數倍。龐大的獨居人群覆蓋的年齡層次已經擴大到20-39歲中青年。

目前，這一比例仍在上升。相比於長者而言，年輕人由於生活作息和活動範圍更為靈活與廣泛，在此前亦有不少陸媒報道獨居年輕人猝死或是意外身亡的案件發生，這款app的問世似乎給這樣的情況套上了一個保險環。

由於在中國大陸，傳統家庭互助網絡弱化的現象較為突出，使用者將簽到視為「數字護身符」，8元定價被看作「低成本安全感交易」。

這款軟件的開發者也表示，本月將上線短信通知，延長簽到容錯周期至3-5天，並探索智能設備聯動。

除對生命安全引發關註外，這款軟件也在大陸掀起對「死亡教育」的關註。死，在中國人的字典裏是一個十分忌諱的詞語。近年來，大陸各層級的學校逐漸註重學生心理的課程培養，在一些較為發達的地區還會帶領學生前往當地的臨終關懷醫院，用事實闡釋一個生命的終結。

也有大陸民眾表示，「每天提醒自己還沒死」折射心理慰藉大於實質保障。有大陸心理專家也指出，人際溫度才是對抗孤獨的核心解方。

「死了麼」爆紅，另一款「活了麼」悄悄上線。（截圖）

喚起民眾對獨居安全的關 注 ，年輕人群體不能忽視



中國早已進入高度老齡化的社會。在去年中共四中全會上，中共高層就對人口規模以及增長速度發出擔憂的信號，並要求地方黨政部門在今年加大刺激生育力度，從而優化人口結構。

然而，「不婚、單身貴族」成為如今越來越多中國年輕人生活的主要形式，少數是在家庭的壓力下選擇相親結束單身狀態。獨居安全也成為目前中國社會維穩考量的一大因素之一。

鑒於獨居長者早已納入中國民政部部署開展的「銀齡關懷計劃」之中，一般由獨居長者所在的社區采取義工或是遠程看護等方式進行管理，但是在大陸農村地區，獨居長者的照護工作則較為匱乏，針對這部分的看護則成為近來大陸推「鄉村振興」的工作之一。

面對年輕人的獨居安全問題，大陸各地開始在春夏秋三季由當地總工會和共青團共同創辦「青年夜校」，鼓勵年輕人結束工作後走出家門，與人溝通，了解社會。

這些夜校所開設的課程大多數是付費的，少量是免費課程，以咖啡製作、街舞、手工藝、縫紉、紅酒品鑒等為主，重點突出實用性和職業性。

未來獨居將成為中國社會的一個不可忽視的現象，如何妥善解決則是對地方治理者們一大考驗。

