北京觀察》中國AI醫療大爆發！從「螞蟻阿福」到智慧醫院：是救命神器還是數位牢籠？
2026年初，中國大陸的醫療健康領域正迎來一場由人工智慧（AI）驅動的變革浪潮。從北京的「AI+醫療健康」新政，到杭州螞蟻集團旗下的「螞蟻阿福」健康聊天機器人，這股浪潮不僅承諾提升醫療效率，還成爲重塑整個中國公共衛生體系的開始。
從表面上看，中國正在沿著「十五五」規劃的步驟，逐漸將人工智能引入到各行各業，但這場「智能化」轉型雖令人驚豔，卻也引發數據隱私與政府監控的疑慮，尤其在兩岸關係緊張的背景下，中國的AI醫療發展是否會進一步擴大數位鴻溝，或成為地緣政治工具，值得持續關註。
政策驅動下的AI醫療爆發成中國公共醫療改革的新亮點
中國大陸自2024年起就大力推動「AI+」行動計畫，將醫療健康列為優先領域。根據大陸國家衛生健康委員會於2025年11月發布的「關於促進和規範『人工智能+醫療衛生』應用發展的實施意見」，指出到2027年建立高品質醫療資料集與專業AI模型，並在2030年實現基層醫療機構的AI普及化。
根據意見綱要，中國將從2025年11月至2026年3月的基礎設施規劃，到2026年4月至12月的試點實施，涉及50家醫院與500個鄉鎮診所。
一些大陸醫療行業的咨詢公司預測，2026年將是中國AI醫療商業化深化的一年，應用場景也從臨床診斷、患者服務到醫療研究與運營管理全面擴展。
從目前來看，這一政策並非空談。早在2025年上半年，清華大學人工智慧產業研究院推出全球首個「代理醫院」系統，能處理21個科室、超過300種疾病場景的診斷與治療，準確率超過93%。這類創新不僅提升基層醫院的診斷效率，還幫助緩解醫師短缺問題。
在新冠疫情之後，中國醫療AI初創企業也如雨後春筍般湧現，受益於龐大的生物資料市場與成熟的生物科技產業。其中，AI在腫瘤篩檢與慢性病管理等高價值場景的應用，將成為未來三年的成長引擎。
北京市衛生健康委於去年年底發布了《北京市支持醫療健康領域人工智慧應用發展行動計畫（2026—2027年）》及相關措施，明確到2027年建成「需求精準對接、資料高效流通、技術快速轉化、生態協同發展」的AI產業支撐體系。擬於2026年底前實現全市二級以上醫療機構門急診、住院電子病歷及醫療影像等資料全面接入全民健康資訊平台，建設多模態、多病種資料集。大陸國家醫保局也在昨日發佈類似公告顯示，在2026年將實現「醫保跨省共濟」和「醫療影響資料共享互認」兩項工作項目。
互聯網企業巨頭領跑AI醫療，政策紅利逐步顯現
大陸民營企業是這場公共衛生革命的主力軍。螞蟻集團的健康聊天機器人「螞蟻阿福」（原名AQ），自2025年推出以來，已吸引3000萬月活躍用戶，其中一半來自中小城市，更成爲今年馬年春節前大陸社交媒體上熱門討論的話題。
這個AI助手能回答健康問題、建議就醫、分析化驗結果，甚至提醒用戶運動或服藥，體現AI從「工具」向「夥伴」的轉變。截至2026年初，阿福單日處理健康疑問已超1000萬次，並有超過1000名醫師開設「AI分身」，去年提供2700多萬次專業健康解答。
其他類似的項目包括上海瑞金醫院與華為聯合發布的RuiPath病理大模型，依托百萬張高品質數位病理切片資料，單切片AI診斷時間僅需數秒，已覆蓋中國每年全癌種發病人數90%的癌癥類型。百川智能的Baichuan-M3醫療模型在全球權威醫療基準測試中排名領先，醫療幻覺率降至3.5%。
在政策支持上，北京市提供高達1000萬元人民幣的專項資金支持AI藥物研發，深圳則建立「AI+生命健康」產業園，提供免租辦公與實地測試。這些舉措成爲不斷吸引國際製藥巨頭湧入中國，利用其資料與人才資源。
根據大陸國家統計局的數據顯示，中國AI醫療市場從2020年的9億美元增長到2023年的15.9億美元，預計到2030年達188.8億美元，年複合成長率42.5%。
AI醫療下的「挑戰與隱憂」，資料安全與倫理困境
儘管前景樂觀，中國AI醫療產業仍面臨多重挑戰。在政府主導的「智能化社會」框架下，AI+醫療被視為社會治理工具，中共高層稱AI為「領頭雁」，成爲推動經濟社會創新的關鍵。
在AI醫療密集爆發下，首當其衝的就是個人隱私問題。雖然大陸《個人資訊保護法》與《資料安全法》已經實施，但龐大的生物資料收集（如電子健康記錄）卻引發擔憂。但從台灣視角來看，這可能強化大陸的監控體系，尤其在兩岸資料流通受限的情況下，台灣企業難以參與，卻可能面臨技術外溢的風險。
其次，區域不均衡問題突出。大城市如北京、上海、深圳佔據市場份額的近半壁江山，而農村地區雖有試點，但基礎設施落後。此外，AI的倫理問題不容忽視：診斷準確率雖高，但演算法偏見或黑箱決策可能導致醫療失誤。
中國在醫療AI的監管沙盒雖加速審批，但需平衡創新與安全。
與台灣相比，大陸的AI醫療更重注規模化與政策驅動，而台灣則強調隱私保護與國際合作。例如，台灣的健保資料庫雖豐富，但使用受嚴格規範，避免政府過度介入。這凸顯兩岸在數位健康治理上的差異：大陸追求「生物經濟領導地位」，台灣則更注重人文關懷。
AI醫療的快速崛起對兩岸既是機遇也是挑戰
美國與歐盟在AI倫理標準上領先，中國需應對出口管製與技術壁壘。對台灣而言，這場變革不僅是醫療進步，更是大陸科技自主的象徵。若兩岸能加強合作，或許能共同應對老齡化挑戰；否則，AI醫療可能加深數位分歧。
中國AI醫療的快速發展，展現了科技賦能公共衛生的潛力，但也提醒衆多業者，在追求「智能化」的同時，需警惕隱私與公平的陷阱。
更多風傳媒報導
其他人也在看
中國網軍「忘刪提示詞」遭抓包！學者揭「專攻台灣」：對台認知戰升級
中國網路內容農場長期被指在社群平台散布針對台灣的宣傳訊息，如今隨著人工智慧（AI）普及，相關操作手法也出現新變化。美國蘭德智庫研究員、內華達大學拉斯維加斯分校政治系副教授王宏恩近日揭露，多個疑似由中國內容農場控制的臉書粉專，利用AI生成「專門針對台灣人的繁體中文」內容，但因疏忽未刪除生成提示詞（prompt），意外留下證據。
照片遭盜裝護理師"徵求汽車" 高嘉瑜:全台都知我靈魂歌姬
生活中心／綜合報導民進黨前立委高嘉瑜，照片再度被拿來詐騙，PO文者將高嘉瑜設定成一名徵求白色汽車的護理師，讓他直呼應該全台灣人都知道他是靈魂歌姬。而另外關於選戰，高嘉瑜則拋出"四季紅"配票方式，讓民進黨在港湖區全壘打！
把握機會！中國春運首周赴日航線大減49%
[NOWnews今日新聞]中國2026年春運第一週已經開跑，交通數據分析服務平台航班管家DAST最新統計資料顯示，中日航線較去年同期減少近1300個航班、年減近30%，上海到關西、東京航線減幅相對大。...
小島秀夫悼念傳奇製作人Vince Zampella，透露曾計畫合作《潛龍諜影》FPS遊戲
最近在 DICE 2026 上，展開了對不幸因車禍逝世的傳奇製作人 Vince Zampella 哀悼會，許多合作過的開發者們，聊起了過去的經歷，以及對方如何改變遊戲產業。其中，小島秀夫也通過預錄的影片提到，Zampella 曾經給他許多建議，甚至還曾考慮一起開發過新射擊遊戲。
豐田與中國企業合作 在廣東量產AI無人計程車
（中央社台北11日電）共同社報導，日本豐田汽車日前宣布，該公司已開始在中國量產配備人工智慧（AI）和感測器的無人駕駛計程車。根據報導，這款車由豐田與中國「小馬智行」共同開發，並在廣東工廠生產，預定今年內在中國大型城市投入約1000輛。
奔騰迎春五結有禮 廟宇集章馬到成功迎元宵
記者林坤瑋／宜蘭報導 新春迎福、馬躍吉祥！五結鄉公所於一一五年新春期間…
軟銀投資AI領域報酬亮眼 上季淨利近2500億日圓
（中央社東京12日綜合外電報導）日本軟銀集團今天表示，受惠於投資人工智慧（AI）領域的報酬大增，去年10至12月的年度第3季淨利達到2486億日圓（約新台幣501億元），較前年同期的淨損大幅改善。
馬上發財！ 中信證券發限量「開運小物」延續氣勢｜#鏡新聞
台股封關日迎接好成績，中國信託證券今天(2/12)特別邀請中信啦啦隊女孩，在全台4個據點各發送100份開運小物，不僅有春聯還有金錢母，以及發財水，吸引不少民眾一大早就到銀行外排隊，要讓投資人在馬年延續這波氣勢，在新的一年持續獲利。
最香應援出動！李多慧首任「反毒酒駕女神」 新北警強力取締542件違規
新北市警察局於12日舉辦記者會，除了國民女神「李多慧」受邀擔任倡議女神外，演藝圈大咖如高捷、邰智源、梁赫群、嚴立婷，以及人氣女星林襄、ANDY老爹、湘荷妹妹等也紛紛加入公益行列。首度擔任宣導女神的李多慧在更甜美喊話，呼籲廣大粉絲與民眾「喝酒不開車、開車不喝酒」...
揮毫指路樣樣通 機器人大軍加入春運行列｜#鏡新聞
地表最大規模移動的中國春運正式展開，今年除了湧現的人潮，最吸睛的莫過於一群AI機器人! 從高鐵候車大廳到熱鬧的深圳街頭，現在都能看到人形機器人上工執勤。它們不僅能對答如流解決旅客疑難雜症，還能拿起毛筆寫出大師級的書法，成了今年春運最忙碌的科技風景。
2026臺北非常Live！音樂空間夥伴招募 開啟「恨帥潮」夜生活
臺北是一座高效運轉的產業城市，更是一座懂得生活、品味、創造風格的城市，一個跨世代都能共感的城市。而音樂展演空間作為城市文化推展的重要據點，長期扮演構建臺灣流行音樂產業生態的關鍵角色，為響應一年一度「潮臺北TRENDY TAIPEI」音樂盛會，去年首屆「潮臺北TRENDY TAIPEI」系列活動「臺北非常Live！」共邀集22家音樂展演空間業者響應，舉辦長達1個月57場演出，吸引超過6,000人次觀
賴清德特赦老婦！網友湧入臉書 留言一面倒
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（12）日在臉書宣布，依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行；貼文一出，在短時間內迅速獲得破萬讚和破千...
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
爆冷拉下黃國昌人馬！「家樂福員工」陳彥廷現身了 驚人學歷曝
民眾黨新北市第四選區市議員黨內初選近日公布，黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆服務處主任周曉芸爆冷落馬，民調結果由從未露面的「神祕黑馬」陳彥廷勝出。周曉芸此前爆料，沒人認識陳彥廷，他只是在家樂福上班超過10年的員工，更批他根本沒有準備好參選。不過當事人近日終於在媒體曝光了，表示會參選到底，他的驚人學歷也引發議論。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
明起熱飆30度 春節連假「雨最猛」地區曝！這天大降溫
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。
高金素梅慘了！律師見1情況：直殺貪污罪
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院...
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
蔡尚樺深V主持收8萬大紅包 「大谷翔平50轟買主」加碼8次
主持人蔡尚樺卸下主播身分後，憑藉清晰口條及甜美外型，收到許多活動主持邀約，尤其近期適逢尾牙季，她幾乎行程滿檔，並大方在社群分享參與尾牙的心得。11日她主持公司尾牙，該家企業老闆正是大谷翔平50轟紀念球的買主。蔡尚樺不僅透露老闆嗨到加碼8次，就連她也收到8萬元大紅包，令網友看了都驚呆。