北京觀察》中產階級正被「斬殺」？川普關稅下的美國夢崩塌VS.中國底層的返貧焦慮

正值西方聖誕假期，在川普一輪又一輪的關稅折磨下，今年美國中產們的聖誕節似乎過得並不開心。不少美國人因無力償還這些高額的「節日帳單」，導致返貧人數逐漸增加。最近，中國社交媒體「B站」上一位名叫「斯奎奇大王」的博主觀察到眾多美國中產階級和底層階級本來有可觀且足夠持家的收入，卻因大量巨額帳單等因素淪落街頭或一夜破產。

他將這種現象用「斬殺線」來做定義，即「在美國維持體面生活、抵禦系統性風險所需的資產或收入的閾值（臨界點），並依此指出美國大量中產階級實際處於財政極其脆弱的狀態，任何突發的緊急事件（例如住院，重病等）都會引致立刻破產」。

廣告 廣告

在中美兩國持續交鋒之際，中國的宣傳部門開始利用「斬殺線」一詞開啟「嘲諷美國」的模式，將美國社會出現的這個現象，對比中國方面多年來搞的脫貧攻堅戰、防返貧、再就業培訓、低戶等政策做對比。黨媒《農民日報》為此刊發文章稱「『斬殺線』的存在，恰恰暴露了美國社會的雙面性：允許成功者登頂巔峰，卻放任失敗者墜入深淵。」

何為「斬殺線」？

所謂「斬殺線」一詞，最早是一種遊戲裡的術語，指的是「當角色血條掉到某個程度，就算還有一點血，也可能被對手一招帶走。」對於該名詞的更多解釋諸如像「因病返貧、一夜回到解放前」等類似說法。對比中美兩國，則是描述各自中產階級或是底層民眾因為社會的某種政策的變化或是經濟狀況突遭改變，而陷入一種身無分文的境地。

這樣的說法，最早在疫情時候曾影射性的出現在中國社交媒體上，那時由於北京方面持續實行「極端封控」策略，導致許多民眾因持續沒有收入來源而陷入債務危機，一些曾經在疫情前年入百萬的中產們，在這場沒有硝煙的危機中突然變得一貧如洗。這樣的打擊被稱作是「清零斬殺線」，而官方「動態清零」的政策似乎使得中國的中產階級們面臨前所未有的重大打擊。

這是一個全新衡量社會經濟發展的指標？

美國社會出現的「斬殺線」，源於ALICE（即Asset Limited, Income Constrained, Employed）即「形容收入高於聯邦政府制定的貧困準則但不足以負擔基本生活必需品的家庭」。這個詞最早於2012年由北新澤西United Way提出，被用來描述「那些收入高於領取食品券資格標準，但仍需要援助的家庭」。

但是，在北京方面對此種輿情做出回應是「中國不存在美國那樣的斬殺線」因為制製度優越性足以能夠減少相關社會風險的出現。對此，澳洲中國政經學者司令在受訪時表示「這樣的論調突顯北京方面先入為主的策略」。

司令表示「斬殺線這個詞引入到中國的所謂『制度優越性』上的解釋的極具戰略目的性」。

受訪學者還指出，「斬殺線」一詞對於當前亟待需要外資註入活力的中國經濟而言，是一種十分必要的衡量標準，既可以為中國營造有利於它發展的輿論環境又可以成為「檢驗意識形態領域」工作究竟做的怎麽樣的試金石。

關稅壁壘下的中美各自「斬殺線」究竟是代表何種含義？

對於「斬殺線」一詞，中美各自都開啟了自圓其說的口水模式。兩國在經歷一輪又一輪的關稅大戰後，各自企業也是被折騰的元氣大傷。在此境遇下，如何避免兩國企業再次成為關稅工具則考驗兩國執政層的智慧。

上海復旦大學學者沈逸在一篇文章中指出「斬殺線」就是美國的一部分，它的另一個名字叫「資本主義」。沈逸指出「在資本眼中只有兩類人：一類是可以用各種方式為資本的增值貢獻自己價值的人，這些人就可以生活在「斬殺線」之上；而所謂跌入「斬殺線」的則是暫時或短期內，沒有辦法為資本帶來價值的人，他就是被淘汰的對象」。

類似的論調近期也成為在彰顯「中國制度優越性」的問題上一個主流觀點，在受訪中國學者和海外學者看來，中美目前的差距不只是從各自製度上出現偏差，更是深入到人文以及國家層面對於經濟規劃以及民生領域的各種問題。

在中國對於美國社會的「斬殺線」的論述中，還有一個十分有趣的現象就是「奧巴馬的醫保政策計劃」。中國官媒《觀察者網》在一篇評論文章中指出「房租、醫療帳單、保險……「斬殺線」的存在，已經成為美國社會無法回避的傷疤」。

精英階層社會所帶來的財富是兩國完全無法比擬的，若是對比則需要從兩國農民的生存環境上看出。舉一個例子來說，中國農民與美國農民在種植同一款玉米從播種到收獲，其最終產生的經濟價值會完全不同。美國農民收入主要依賴規模化、高科技投入（如轉基因種子、精準農業）和市場定價（補貼緩衝）帶來的高產量和低成本，而中國農民更依賴國家補貼、政策支持，但面臨小農戶分散、技術應用不均及市場議價能力弱的挑戰。

中國官方呼籲對美國的看法要改變濾鏡

對於中國而言，戶口改革進行、學區房的取消、教育資源的均衡、城鄉居民收入的落差縮小、言論自由與互聯網開放以及國企補貼政策的退出等等。這些與民生息息相關但官方不敢深入進行的改革問題，則成為許多民眾眼中的中國「斬殺線」的所在。中共浙江省委微信宣傳帳號「浙江宣傳」表示「消除對美國的濾鏡，以更客觀的姿態了解發達國家的成功經驗和走過的彎路，才是睜眼看世界的正確態度。」

更多風傳媒報導

