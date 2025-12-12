北京觀察》人民幣該升值還是貶值？IMF罕見警告中國經濟，「戶口制度」成最大風險

國際貨幣基金會（IMF）中國代表團團長索納莉·賈恩-錢德拉率領的代表團於12月1日至10日訪問中國，並與中方開展2025年第四條款磋商，評估經濟表現和宏觀政策。在本周三結束之前舉行的記者會上表示「希望中國能夠加快對做出加快結構性改革的選擇，並讓人民幣盡快升值，而不是一再地將大額儲蓄放進銀行」。同時IMF也呼籲「中國需要轉向消費驅動型模式，並減少對債務驅動型出口的依賴。」



這次是IMF時隔18個月以來訪問中國，並與中國總理李強舉行雙邊會晤。李強表示「中國將更好發揮財政政策、貨幣政策作用，保持經濟增長在合理區間。」不過隨著近期，大陸國家統計局公布的11月份CPI的數據顯示，大陸物價指數不斷上漲，這樣的情形則是不斷給普通民眾的生活負擔加重。



中國社會福利縮水，引發IMF關注



位於北京上海杭州等一線城市的年輕人則在小紅書上吐槽「越到年底，日子越不好過」。原本中共高層希望在即將到來的元旦新年假期，消費市場能有所好轉，可從現實來看，錢放在銀行還是最穩妥的選擇。



對此，IMF總裁斯塔利娜·格奧爾基耶娃表示：「中國體量太大，無法通過出口產生更多增長，繼續依賴出口導向型增長可能會加劇全球貿易緊張局勢。」



她同時也告訴中共高層，應該實施「額外的財政刺激和更大的貨幣寬松政策，以及有針對性地控制地方政府債務、解決長期存在的房地產危機和改善社會福利供給」。

中國存在1300萬未註冊戶口的「黑戶」。 （新華社資料圖）

這樣的表述不是沒有任何依據，現階段關乎大陸民眾的醫療保險繳納也迎來高峰期，很多地方醫療保障局也是賣命般的宣傳，但仍有很多人選擇轉向商業醫療險。一位要求匿名的北京市民表示，因為國家層面的醫療保障報銷金太少，不如商業保險劃算，不至於出現「懲罰性措施」。這裏提到的「懲罰性措施」指的是「若是你此前斷交了國家社保，那麼即便開始正常繳納次年的社保，還是會在新一年度暫緩三個月後才可以得到報銷金」。



改革戶口制度，降低經濟風險



此次，IMF訪問中國還提到一項呼籲中國戶口制度的改革內容讓外界十分關注，但是這項內容並未出現在大陸任何媒體上報道。

格奧爾基耶娃表示「增加社會支出和加快改革戶口制度可能會使消費增長 GDP 的 3 個百分點」。



提出上述表述是IMF認為當前中國房地產市場的經濟狀況已經成為拖累中國整體經濟增長的點。



對於該項內容的改革也是目前中國民眾所期盼的事情，有關戶口牽連的任何資源都可以成為民眾生活的阻礙，像是「大陸一線城市的戶口可以有很好的教育資源、好的學區房可以到好的學校就讀、醫療資源也是隨著居住環境而改變」。這些內容都成為目前中國社會的焦點。

IMF的這番表述並未得到中國方面的置評。



