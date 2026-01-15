北京觀察》伊朗暴動成為美軍下個戰場？中國沉默、美國急撤僑，川普制裁引爆中美對撞

目前，伊朗國內的抗議活動已經進入了第十二天。目前，當地已經斷網與外界失去的聯繫，一些在伊朗的華人紛紛透過當地華人貿易公司買到返回中國大陸的機票，即便價格目前已經漲到了9000元人民幣。與此同時美國虛擬伊朗大使館也發布警告稱要求美國公民立刻撤離伊朗，若是不能撤離請躲在安全地帶，並等候當地局勢安全後再活動。

其他國家也紛紛發出了類似的撤僑警告，然而中國目前尚未發布類似通知。

中國一直是伊朗最堅實的支持者，在13日中國外交部例行記者會上，發言人毛寧則公開回應，中國對目前伊朗的局勢表達支持的態度。兩國從上個世紀60年代開始就有著密切的往來，因此伊朗神權政治與中國一黨專政被認為是「集權軸心國」的存在。

此次，川普政府宣布的制裁措施是「任何與伊朗有貿易往來的國家都會被受到制裁」。尤其是在中美貿易戰稍見停歇之際，美國主導的這場新制裁活動，會否波及到中國，成為目前許多中國外貿業者關心的事情。

川普宣布對與伊朗「有生意往來」的这些國家加征25%的關稅

川普周一在 Truth Social 上發帖稱，這些關稅將「立即生效」，適用於「任何與伊朗伊斯蘭共和國進行貿易的國家」。收集海關數據的貿易數據監測機構（Trade Data Monitor）稱，2025年上半年，有超過100個國家與伊朗有過不同程度的貿易往來，這些國家都可能受到影響。其中，中國、土耳其、巴基斯坦和印度是伊朗最大的貿易夥伴。

對此，中國駐美國大使館表示「堅中方堅決反對任何非法單邊制裁和長臂管轄，並將採取一切必要措施維護自身正當權益」。

中國是伊朗最大的貿易夥伴，購買了該國約90%的出口石油。在2025年中國石油進口總量的約12%來自伊朗。

雖然北京在表面上對伊朗表示支持，但是私下卻不敢拿經濟做賭注。尤其是在美國將馬杜洛抓到紐約後，中國大陸所有的銀行機構都開始審查與委內瑞拉的交易合同。正如此前的報道提到的，中國石油集團也開始緊急要求其拉美地區公司全面暫停與委內瑞拉國家石油公司的業務。

現階段，中國正在經歷一場全新的改革發展機遇即「十五五」規劃，按照中共高層的設計，既要與西方國家繼續鬥爭又要全面發展，這種形勢下中國絕對不會再以「犧牲經濟來換取對兄弟國家的支持」。其次，北京方面還比較擔憂的是，若是伊朗政權發生更叠，親美政權很可能會中斷與中國的石油生意。

2021年3月，中國與伊朗簽署了一份長達25年的合作協議，伊朗方面曾要求中國必須給其投資近4000億美元，以此換取穩定的石油供應。2024年，中國對伊朗出口了價值89億美元的商品，而在中國總體6萬億美元的全球貿易總額中卻只占一小部分。而現在，隨著伊朗局勢的變化，北京方面也開始重新審視這份合作協議。

中美已經度過蜜月期？伊朗局勢會否加劇中美關係的緊張？

在去年五月伊朗國內就陷入了緊張局勢，最終伊朗革命衛隊還是以暴力鎮壓的手段將抗議活動平息。當時，川普政府也曾多次對伊朗局勢發表各種看法，但是在一些中國官方學者認為，美國政府能否再次陷入像伊拉克戰爭那樣同樣掉進伊朗戰爭的局勢之中，目前認為美國還不會下這個賭注。

時隔近半年的時間，伊朗再次陷入混亂局面，連流亡海外的伊朗巴列維王儲都在媒體呼籲川普本人對伊朗施壓，但是始終沒有得到回應。

由於中國與伊朗的關係較為密切，一些中國體製內的國際學者認為，川普能否出兵伊朗還要註意中國的舉動。

上周日，在空軍一號上，當川普被問及是否考慮軍事干預時稱，軍方「正在研究這個問題，我們正在考慮一些非常強有力的方案」。

