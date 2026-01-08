北京觀察》兩岸外送員待遇差很大！台灣通過《外送法》保障權益 大陸騎手卻還在苦苦掙扎
立法院會6日三讀通過「外送員權益保障及外送平台管理法」。在外送員薪資方面，明定每筆訂單基本報酬，不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於45元，薪資每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整。該法案將於今年七月份生效，除在台灣引發強烈關注外，中國大陸的外送員群體也希望大陸政府能夠將相關保障落實到實處。
依照台灣外送員最低薪資45元新台幣計算，折合人民幣為10元左右，這個最低數額目前還是很難在大陸實現。在大陸社交媒體上，有外送員在相關視頻留言區表示，目前北京市場上一單最高只有六元人民幣，也不是次次都有。
目前中國大陸有超1000萬外送員，工作地點外賣騎手以片區和站點為單位連接，並以兼職與全職兩種工作形式為主。
兼職騎手就是時間自由，收入要比全職騎手要少；全職騎手就像是上班打卡那樣，每月最低工資在3000-5000不等，後續依照送單量在進行額外計價。
在冠病疫情封控結束後，不少公司因經營不善紛紛倒閉，中年人、年輕人為了養家糊口不得不跑去送外賣，而常見的幾家大陸知名外賣平台也因各種規則的束縛頻繁產生各種勞工糾紛。
在上月，大陸國家市場監管總局與中國標準化研究院及美團、京東、淘寶聯合制定了《外賣平台服務管理基本要求》。該要求明確了「勞動報酬、工作時長和社會保障等方面，提出優化配送規則、保障勞動收入以及降低勞動強度」等規定，但在實施上卻很難做到。
騎手淪為廉價勞動力，平台搞係統性剝削現象不止
有關大陸外送群體的糾紛案件時有在海外簡中社交平台上出現，比較引發關注的就是去年11月份左右發生在河北石家莊的一名外送員因不滿站長克扣工資，發生的捅人事件。
在這之後，各地外送平台也緊急啟動相關「關懷方案」並力求希望能夠減少這類傷人事件發生。不過，記者通過數月對中國幾家外送平台基層站點的調查發現，絕大多數外送平台雖表面上遵照陸政府制定的相關細則，但是在具體實施上卻愛搞「陰陽合同」。
根據一名來自京東某全職外送員在海外知名時政博主「李老師」發布的投稿稱「每天早上8:00到10:00期間，平台會直接屏蔽我們所有的外賣訂單。這意味著在這個時間段，我們不僅沒活幹，還沒了選擇權」。當地站點也明確告知這些外送員稱「要麽早起去快遞站點領包裹配送，要麽直接算作「曠工」。
京東作為較為稍晚加入外送平台的電商公司，其在去年夏天曾與淘寶、美團互打「價格戰」。據當時下單體驗時發現，一杯星巴克中杯燕麥拿鐵則可以以人民幣六元的價格送貨上門，與店裏正常的35元人民幣的價格相差不少。即便大陸政府對外送行業開始整頓所謂「內卷價格」的問題，但仍止不住外送平台為提升下單量變相搞價格戰。
依照每日送單價格計算，外賣騎手在開工後先是扣除三元保險費用，這個是從當日送單總價中扣除。其後，外送平台會顯示每單預估收入，平台提成約在1%-3%左右。若是遇到顧客使用優惠券減免的情況下，商家與騎手往往只能得到幾毛錢的收益。
在去年大陸外賣大戰中，有一個商家還在社交媒體上展示自己當日營業結束後，有一單反倒是欠平台六元。
也有一些國人赴陸旅遊點外賣發現，大陸整體外送價格在不使用優惠券的情形下依就是比台灣低。
兩岸對外送員保障各有不同，誰更偏向於「人性關懷」？
此次，立法院三讀通過的《外送法》引發大陸外送群體關注就是最低時薪和惡劣天氣下的保障。在中國大陸，即便是惡劣天氣下，除在當地政府未發布相關停業公告前，外送平台依舊不會關閉。
另外，根據前期對外送員的調查中還發現，大陸外送員群體也與交管、小區物業、樓宇保安等群體存在爭執。最典型的現象就是，當外送員進店取餐時，出來自己的電動自行車早已被等候多時的交管拖走，這種無奈與憤怒的情形也引發社會關注。
除因單價過低和收益克扣被關注外，對於騎手的福利保障也是兩岸外送群體關注的焦點。中國社科院孫萍團隊曾在2021年進行的一個社會調研顯示，超過一半的北京騎手表示自己不繳納社保。和長遠的保障比起來，短期收入則是更為重要的。
中國的社保體系與本世紀之初的國企製改革有關，穩定的勞動關係決定是否符合社保的相關資格。
依照目前大陸各個外送平台給出的規定，若是穩定全職則會上相關保險，一些受訪的騎手表示「誰會一輩子到40、50歲了跑外賣？那個時候身體素質真的可以支撐？」
送外賣被認為是一種「生活過渡」即以最簡單的體力工作形式賺到快錢，且外送員群體的流動性很大，隨時都會有新人補充進來。
從台灣公布《外送員法案》到引發大陸外送群體的關注，進入「十五五」規劃之年的中國大陸能否對這些群體趨於更加人性化，還有待觀察。
