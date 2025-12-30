北京觀察》共軍圍台軍演另有玄機？陸學者分析「來硬的，他們還沒準備好」！

共軍東部戰區從12月29日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等多兵種，在臺灣海峽、臺島北部、臺島西南、​臺島東南、臺島以東，組織所謂「正義使命-2025」演習。​今日相關演練依舊在進行之中，​受此影響不少途徑臺灣周邊空域的國際航班被迫改道飛行或是取消相​關班次。

此次共軍對臺軍演也在大陸引起討論，大陸方面發布消息稱「相關海域外漁船捕撈作業不受影響，但綜合福建當地的一些漁民們的說法，今明一直到元月2日均無出海作業的計劃。

「偵察式的演習」成為此次共軍軍演的最大特點

此次共軍對臺開展大規模的演習被認為是「一次偵察演習」。按照氣象條件和相關地緣政治因素的影響，此時臺灣海面並不利於任何登陸作戰的機會。依照洋流走向，真正有利於登陸作戰多是在每年4月下半月到五月中旬，從過往發生的偷渡事件看也是此時居多。

此外，受訪學者也同時指出，雖然此次軍演並無任何指向性的信息，也沒有對外公布何時結束，這就意味著完全是考驗共軍隨機作戰的能力如何。

學者還指出「中國正在試圖觀察俄羅斯烏克蘭衝突中美國的反應 ，來決定其何時、以何種方式對臺灣下手」 截止目前，美國政府仍未從官方層面對此次演習做出回應，包括川普本人在接受美媒采訪時再次吹噓他與中共領導人習近平的「良好關系」，並表示「沒有什麽能讓我擔心」。而川普本人依舊表示「我當然看到了，但他什麽也沒跟我說過。我不認為他會這麽做。」

美國不關心卻打著「實力外交牌」，單方面改變臺海現狀對中國有較大影響

目前，中美關稅大戰雖暫時停歇，但兩國關系依舊是維持在一個互相溝通的局面。特別是在美國批準最新對臺軍售的問題上，引起了北京方面的強烈不滿，加上洪都拉斯親臺派贏得總統選舉，對北京十分不利，借軍演的機會表達強烈不滿。

澳洲中國政經學者司令在受訪時指出「只要美方認為，武力介入烏克蘭的局勢和武力介入臺灣海峽一樣，勢必都會引發局部沖突，那麽它就以「極其有限」的方式介入，用的就是軍售。

「軍售」本身對於美國而言既是一門生意也是向國際社會展現「美國沒有放棄臺灣」的效應，無論從各個角度來看，臺美關系的近一步的發展也需要一定物質條件的支撐。

其次，目前中國大陸並不是完全不具備攻臺的條件，只是並不成熟而已。結合近期中共召開的政治局會議和明年即將實施的「十五五」規劃來看，以「反腐」名義對官員層面進行總動員是一個很好的選擇，這既對現有的大陸官僚體系起到震懾作用，同時在關鍵時刻能夠「穩住」這些官員不同心的問題。另一點，大陸目前經濟發展水平總體上還是趨於下行的狀況，能否先帶動消費市場的回暖，以此對財政收入與民心的穩定起到關鍵作用才是其能否「攻臺」的重要基礎。

對此，受訪學者表示，此次共軍開展大規模軍演將產生以下影響：第一、轉移民眾對其公信力下降的視線，以「民族主義情緒渲染為前提，減少維穩成本。第二點、將對共軍隨機作戰能力和惡劣條件下的應變能力做到很好的檢驗。

學者也指出，此次軍演與以往不同的是，中國似乎直接忽略了「臺灣專屬經濟水域」的存在，而是直接貼著十二海浬的位置進行演練，這是與以往相比最具有挑釁性的舉動。

在共軍東部戰區大搞軍演的時候，大陸國臺辦在北京召開了一場名為「2025全國臺協會長座談會」，在座談會上，國臺辦主任宋濤表示：希望臺商臺胞堅持「一個中國原則」和「九二共識」，反對「臺獨」分裂和外來幹涉，把握兩岸融合發展新機遇，開創兩岸交流合作新局面，展現守護共同家園新擔當。國臺辦方面只是在其官網刊登了發言人陳斌華的簡短回應。

軍演背後的反作用也十分突出

此次軍演，共軍東部戰區在地理位置上也是有著巨大考量。澳洲中國政經學者司令表示，若是北京選擇武力「攻臺」，最先受到影響的就是日本沖繩與那國島一帶，成為與中國軍事衝突的前沿陣地。

此外，強大的軍演也會影響西方投資者對中國營商環境的判斷，現在中國大陸急需外資的注入來提升整體經濟環境，學者也表示「硬碰硬的來，中國目前還沒完全準備好」。

