北京觀察》北京急推「動嘴救經濟」！陸青年湧入香港存款，預示2026崩盤危機？

新年伊始，北京方面今年希望將整體經濟回暖步伐提前，從開年各地多項促進消費措施和刺激個人信貸消費政策上可以看出，未來一年經濟工作不僅要做好還要懂得「會宣傳」。

執掌中共宣傳系統的中共政治局常委蔡奇6日在北京召開了「全國宣傳部長會議」。這項會議最大的亮點是「發展經濟要多動嘴，要釋放輿論效應刺激人們消費」。會議稱「要把經濟宣傳擺在重要位置，加強輿情應對與輿論引導，壓實意識形態工作責任製」。除此之外，會議與以往一樣對習思想深入學習進行部署以及提出要繼續加強國際傳播能力的建設。

廣告 廣告

在新的一年之際，中國各界都希望高層在提振收入改革和促進消費回暖上提出切實可行的舉措，但從這項會議所傳遞出的內容無疑是像搞「望梅止渴」。

經濟扁、宣傳卷，中國百姓很無奈

大陸知名媒體「財經」在這場會議前夕，上海首席經濟學家金融發展中心戰略研究所所長趙健一篇題為《經濟溫差之謎》的文章，該文章探討了 2025 年至 2026 年初中國經濟中存在的「宏觀數據與微觀感受」之間的巨大背離（即「經濟溫差」）。根據所述內容顯示，大陸在去年全年主要經濟指標雖勉強達到，但是韌性和延續性則是一個很大的問題，首要問題就是整體消費能力難以支撐現有的經濟發展政策。趙健在文中還指出「貿易順差超過1萬億美元、上證指數上漲了17%，創業板上漲了50%，但是百姓為何感到日子還是很難過？」此外，他還提出「當下微觀個體的體感主要受到資產負債表即財富縮水，以及現金流量表即手頭錢多錢少來決定」的觀點。

這篇文章一經發布就在中共體製內引發巨大關註，但僅有數小時就被宣傳部門緊急刪除（見圖片）。

大陸媒體「財經」有關《經濟溫差之謎》的文章被刪除的截圖。（翻攝微博與財經官網）

結合趙健和大陸現實環境來看，百姓感到日子過得難無非就是可支配收入太少，其次加上地方官員為保經濟政績觀的順利完成，導致大陸央行在對物價合理監測運行上盲目聽信於地方數據，「大環境不好」成為去年一年中國民眾頻繁提到的口頭禪。



即便如此，有大陸社交媒體平臺上，經常能看到有一些陸配所發逛臺北菜市場的視頻，評論區底下則是大陸民眾的留言。篩選其中一些留言和大陸發改委每日的菜價運行數據做對比發現，大陸一二線城市的菜價如番茄、雞蛋、白菜的價格上漲幅度明顯，目前在北京市場上約500g（大陸為一斤）的番茄要賣到八九塊人民幣（折合新臺幣約15-20元）。

每年大陸在元旦過後，春節前夕，各地商務局都會對本轄區的商超推出「菜籃子價格補貼」的計劃，這項計劃能否在今年實施也需繼續觀察。

經濟在如此內卷的情形下，雖引起中共高層方面的註意，但是距離去年中共經濟工作會議結束也近半個月的時間，但在一些受訪的各地中國民眾看來，政府在提振收入上的措施仍未看到任何實質性的動作。

物價上漲或將成常態，人民幣貶值憂慮引發年輕人轉存「香港外資行」

在一些官方經濟學者眼中，目前中國大陸仍然處於所謂「低物價」的運行模式，將整體消費數據拉低，便繼續鼓動大陸央行與發改委要求「漲物價」的建議。然而就實際體驗而言，僅僅是從去年11月份陸央行提出今年要提振收入改革的措施僅有不到三個月的時間，人民幣的實際購買力就在不斷下降。如何將手中的錢保值成為近期一些大陸年輕人最為擔心的事情。

在虛擬貨幣無法行之有效的在大陸流通之際，一些年輕人開始在小紅書、知乎還有抖音上發帖尋找可以替代的「外資行」以增加資產韌性。

其中，最為穩妥的辦法就是「肉身去香港轉存人民幣、炒美股和港股」。據悉，香港匯豐銀行已經於今年1月1日起，對名下綜合理財賬戶余額不足一萬港幣的戶口開始征收每月100港幣的管理費。這就導致了在去年聖誕節前後，香港街頭湧現了大批內地來的年輕人，為了順利下戶，不住酒店選擇住青旅、睡麥當勞，或是在口岸大廳休息。這樣景象也引發香港民眾的議論。

這種突如其來的變化，也和大陸央行對外匯管控和資金跨境流動有關。根據大陸央行在去年第四季度發布的消息顯示，明確自2026年1月1日起，針對跨境匯款業務，單筆人民幣 5000 元或外幣等值1000美元以上匯款，開戶行網點需向本人確認並要求提供相關證明材料。這項政策適用於包括幾家在大陸的臺資銀行，如富邦華一、玉山銀行、國泰世華銀行、彰化銀行等。另加上前期，針對陸籍居民境外收入收稅的追繳等因素在內，把錢存在外資行已經成為很多年輕人赴港旅行的首選任務。

唱響「經濟光明論」仍需穩固經濟基礎

從新冠疫情解封至今的三年時間裏，中共高層已經在多個會議上明確表示出「經濟光明論」的重要性。黨媒《人民日報》今日刊發了署名為「鐘才平」（有中央財經政策評論之意）的《因地製宜做好經濟工作》文章，被視為是對6日宣傳工作會議的解讀。文章重點提到「優化營商環境，增強地方經濟發展內生動力。」文章多是從如何要求地方官員避免在發展經濟時碰到「雷區」，到強調紀律問題，對於如何因地製宜發展的具體措施則幾乎沒有。

現階段，中國家庭多數的財富都是用於銀行儲蓄之中。截止到去年年底，中國家庭現金儲備達到前所未有的水平：9月份，家庭存款增加了近3萬億元人民幣，創下六個月來最大增幅，存款總額達到創紀錄的160萬億元人民幣，而與此同時，存款收益率卻持續下降。

此種情形給中共高層提出了一個很明確的信號「降低存款利率並增加現金流動」。

更多風傳媒報導

