北京觀察》南京大屠殺公祭日倒計時！殲-15「雷達照射」逼近交戰邊緣，中日會不會擦槍走火？
本周六（13日）為南京大屠殺死難者公祭日，位於江蘇南京的大屠殺紀念館也在做最後的修繕工作。在中日關係緊張之際，日方指控共軍殲-15戰機6日在沖繩本島東南方公海上空，2度以雷達照射日方的F-15自衛隊戰機，一度險現兩國「交戰」。推開國際視角之外，近期日本駐中國大使館也是照舊像往常一樣發布相關警告，稱「在與中日過往歷史相關的日子，反日情緒容易高漲，因為近期當地有關中日關係的報道，需要格外提高警惕。」
每年大陸公祭日前後，中國官場與民間對待該事件的看法卻完全不同，一方面官方要保持對日關係的「極其冷靜化處理」而民間「則更是毫無任何關註興趣可言」。這樣的變化一半取決於當前中國經濟的持續下行對普通民眾的影響尤為龐大，一半是因為「愛國主義情緒的渲染」似乎逐漸讓中國社會輿情心理形成「抗藥性」。
南京與日本兩座原本毫不相干的地方，卻被歷史因素糾纏在一起
南京，曾經是中華民國的「首都」，在抗日戰爭初期，隨著日本侵略者的南下，國民政府被迫撤離到重慶，將那裡列為「陪都」。直到1945年抗戰勝利之後，又從重慶遷回南京。前一段時間，我有幸到訪南京大學，這所大學的前身是國民政府的中央大學。在校園裡，依舊可以看到曾經的何應欽公館以及著名美國學者賽珍珠的故居。此時的南京城正值長江流域的深秋，氣候的宜人給南京這座城市帶來不一樣的景色。在南京大學校外，一處不起眼的小巷中，靜謐地坐落著著名的「拉貝故居」。這處曾經在歷史上發揮重要作用的小院落，也與731紀念館一樣，加緊修繕之中。
都說是「睹物思人」，從這些歷史建築之中卻看出日本對這座城市的影響，以及在後二戰時代兩國在歷史話語權上的交鋒不會變得趨於平靜。近來，中日兩國因高市早苗的言論展開了數輪「口水戰和外交戰」，最後雙方都未能夠贏得最終的勝利，相反卻給外界探尋當下中日關係的走向對民間的影響提供了參考。
對此，中國知名輿情專家燕誌華在受訪時指出「日本對於侵略歷史的篡改和否認，放在任何一個遭其侵略過的國家社會，都會引發強烈憤怒。中國百姓長期以來對此高度敏感，並且民間情緒一直高漲。這根源在日本政客的錯誤言論，不能將之歸咎為中國社會的問題。這種現象，在韓國、在台灣、在東南亞都分別發生過。」
燕誌華還提到「公眾對於這種在日本問題上的憤怒，實際是經常進行輿論的引導和刻意的克製沖，並不希望這種強烈的群體情緒爆發為不可控的風險因素，防止外交失去轉圜余地」。
坐落在南京老城外的中山陵也在公祭日前夕迎來了遊客高峰，即便是工作日這裡依舊是人頭攢動。在南京孫中山紀念館外，也有不少外國遊客在紀念館外的廣場上拍照留念。一位來自日本劄幌的男遊客表示，自己原先只是在電視上看到過，沒想到現實還要震撼。這位男遊客還稱「中國人真正的國父應該是孫中山，他給你們整個民族帶來了希望」。
另外一處位於南京知名商圈的「新街口德基廣場」外，國父孫中山的雕像矗立在南京城區的主幹道上，格外引人註目。記者當時在現場也看到一家售賣日本商品的店鋪在搞促銷活動，與上海的不同之處是，這裡的日本店鋪似乎更吸引本地年輕人的駐足挑選。
八十八年前，這裡曾經發生過一場驚動世間且慘絕人寰的屠殺慘案，但是從現實中看來，在八十八年後，歷史與社會發展的腳步並沒有給兩國民眾結下更深的仇恨與烙印。
大陸反日，台灣親日？明辨思維，自己不要活在信息繭房之中
每年大陸國家公祭日的前後，中宣部關於愛國主義的宣導教育變得格外火熱。先是各地政府機關召開所謂「愛國主義與民族團結進步主題宣講日」再是各地大學校園中，由共青團組織的「透視中日關係之外，中國與西方的關係宣講課」等等。這些看似巧奪眼球的活動，本質上還是指向現階段中國大陸存在的「反日教育的宣傳傾向」。
不過，在受訪學者看來，「中國近年來加大外宣力度，是在解決挨餓、挨打之後的挨罵問題。也是為了「講好中國發展故事」，改善國家形象和國際形象等做好基礎工作」。
對此，中國知名輿情專家燕誌華表示「對於台灣社會出現的親日情緒，在大陸的民眾來說，是一種異常特殊的現象，畢竟台灣被日本殘忍地統治過、屠殺過，無數仁人志士被日本占領軍殺害，如今竟然有如此之多的親日者、媚日者。」學者還指出「這是較為典型的文化殖民的後果，就是先殺再文化殖民，結果導致人們遺忘了充滿血淚的歷史，反倒認賊作父」。
學者還提到「中國當下只是在表達憤怒，而日本是實實在在的挑釁，比如否認歷史、布置導彈。台灣百姓如果對此沈默，反倒是可悲的，因為導彈對準的是台灣島」。
盡管對於當下，兩岸關係開始出現一些前所未有的裂縫，但對於兩岸的民眾而言，誰對誰錯，歷史終究會給出答案。就像是我在南京叫的一輛網約車司機告訴我「台北捷運有一站叫南京復興，你們講的復興，也是我們希望的復興」。
