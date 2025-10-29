北京觀察》四中全會「十五五規劃」出爐！人才引進變「空頭支票」？地方財政撐不住信任危機
中共四中全會閉幕多日，各地紛紛開啟學習全會精神的工作。近期中共對外發佈了「十五五規劃」起草建議，注重向外界闡述這份萬字「中國規劃」。但是也有大陸學者質疑，萬字規劃本身還是離不開「政績報告」敘事思維，少說多做成破解中國社會發展進步的關鍵因素。
中國官媒《新華社》28日接連發佈建議和說明也可以視作是這份「十五五規劃」將具體如何實施。
萬字報告配萬字說明，中國發展的圍城困局源於什麼？
根據中共方面的資訊顯示，這份《建議》稿歷時近半年的時間，由中共領導人習近平牽頭，並稱充分深入各地進行走訪調研，並通過網上建議徵集的方式讓民眾建言獻策；同時，《建議》稿還稱「中央政治局常委會召開3次會議、中央政治局召開2次會議進行審議、修改」。
消息顯示，《建議》稿由15個部分構成，分為三大板塊。第一板塊為闡述過去十四五規劃發展綱要的論點；第二部分為部署「十五五」時期的戰略任務和重大舉措；第三板塊部署黨對一切的領導和涉台對外交往工作。
中國發展從四中全會上的「十五五規劃」報告中已經明確指出，由發展的量化轉變到質化的階段，即由過去投資基礎設施轉為投資於人的變化。這樣的變革早在中國推出K簽計畫和各地開展人才引進的財政補貼上足以看出，這也是北京力求從根本原則上突破與美國的競爭差距，將人才戰略優勢視為未來與西方國家交鋒的首選。
但是，選人用人對於還未完全適應的中共基層官員來說，轉變需要很大的時間。在社交媒體和線下，一些打著「人才引進」的地級市，在後續保障工作還是未完全到位，甚至一些地方開始出現合約制人才引進，但是最後難以兌現承諾的舉動，如安家費和一次性住房補貼等等。這些發展的關鍵還是與當地財政狀況息息相關，要讓人才安心落戶工作，關鍵還得要講信用。
在經濟發展層面，改變消費頹廢之勢是全文的關鍵內容，也是各方工作圍繞展開的關鍵點，刺激消費的同時如何能夠將居民收入提升是很多受訪民眾最大的呼聲。其中，就包括了多年來收入分配不均與漲工資的迫切希望，對此中國知名財經博主「宏觀邊際」表示「四中全會則是更加注重穩增長：「持續健康發展」→「增長保持在合理區間」新增全要素生產率目標，量化新質生產力；新增消費率、內需拉動等目標，這是供需再平衡、做強「內迴圈」的量化目標」。
宏觀邊際還提到，對於居民收入和經濟增長的匹配，定調比較積極，去掉了「基本」一詞，意味著收入增長要追趕經濟增長，直至二者「匹配」。同時，新增了勞動報酬和勞動生產率匹配的目標，這個目標應該是蔡昉等人極力建議的，主要避免如AI等新質生產力發展過快，對勞動力市場的破壞。對於社保目標，定調的是「更加優化更可持續」，這和民生定調「盡力而為、量力而行」是一樣的，依然是很保守的定調。
宏觀邊際還指出，若新質生產力發展過快，就業崗位的淘汰可能大幅快於新增就業，從而勞動報酬增長可能大幅落後於生產率增長，可能導致新質生產力越火熱，人民生活越困難的割裂局面。
系統性佈局是解讀中國未來五年發展的關鍵
整個《建議》稿圍繞著「系統性佈局」的理念，這也與當前中國所面臨的國際形勢有很大的關係。由於受到美國關稅的威脅，中國不得不採取「國內國際雙迴圈」的經濟發展思路，將全產業鏈的形式推進到各個行業之中，這本身就是一種「系統性佈局」的實際表現。《建議稿》還特別對科技產業佈局提出新要求，對科技產業「採取超常規」措施同時，科技產業將不再是發揮普通的科研效果，而是要為實體經濟的增長注入動力。
不僅是科技層面，其他如金融領域的改革也是基於這樣的系統性思維在做整體佈局。
從維穩治理思維中吸取教訓轉而推進國安體系構建
中國在「泛國家安全化」的背景下，社會維穩思維已經成為一種過敏症，在《建議》稿中明確指出，黨建引領基層治理和基層政權建設、基層治理「網上網下」相結合和行業商會領導制等。這從本質上就反映出，整體化的國安體系建設將在未來融入所有發展大局之中。
未來五年將是中國變化的關鍵，這種變化既影響國運興衰也影響小民發展。
