北京觀察》國共論壇9年後重啟！北京劃出九二共識底線，國民黨能避開政治雷區？

大陸國台辦14日例行記者會，回應有關月底即將在北京登場的「國共論壇」相關情況。根據《風傳媒》掌握，中斷9年的「國共論壇」確定重啟。預計由國民黨副主席蕭旭岑率領國民黨智庫專業人士赴陸交流，成為國民黨主席鄭麗文就任以來，推動兩岸融冰和解的「起手式」。

國台辦發言人朱鳳蓮今日表示「我們的（陸方）立場很明確，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，同包括中國國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士一道，加強交流交往，保持良性互動。」

此外，國民黨主席鄭麗文近期在東吳大學一場講座上對一名來自韓國的中國留學生提問回應時指出，國民黨黨章第二條規定不是一個共產主義政黨，因為信奉的是「三民主義」，但是這並不影響國民黨與對岸的交流。

在例行記者會上，發言人朱鳳蓮還並譴責民進黨阻撓「國共論壇」，她表示「（民進黨）所作所為完全違背要和平、要發展、要交流、要合作的島內主流民意，嚴重損害台灣同胞切身利益，把台灣推向動蕩不安、兵兇戰危的險境」。

針對近期「美對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠」一事，國台辦表示「所謂的協議，是美國以高關稅為手段對台灣實施的經濟掠奪，是一場對台灣「產業抽血」的圖謀。」

針對近期「美對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠」一事，國台辦表示「所謂的協議，是美國以高關稅為手段對台灣實施的經濟掠奪，是一場對台灣「產業抽血」的圖謀。」

