北京觀察》「夜店蹦迪」也救不了！中國結婚率雪崩、年輕人不婚不育的真炸點

中國人口老齡化程度越來越嚴重，官方雖出台各種政策刺激生育率的提升，但是效果卻寥寥。中國今年前三季度結婚登記達五百多萬對，多地還推行現金或實物獎勵鼓勵新人登記，並為完成上級「結婚指標」有些農村幹部組織曾經沒有領證的老年人補辦結婚證並送雞蛋。即便是這樣，表面上看結婚率上去了，但中共高層依舊認為青壯年勞動力在未來五年將出現持續萎縮的情況，即「年輕人不願生育、不願結婚」成為普遍共識。

夜店領證新模式？多地演唱會現場也現領證服務

為緩解這一現象進一步的惡化，上海黃浦區民政局與INS新樂園聯手，於11月14日至11月22日每週五週六（即11月14日、11月15日、11月21日、11月22日），推出夜間結婚頒證體驗項目。據悉，INS新樂園位於黃浦區復興公園內，是一個集電競、音樂、演藝和夜經濟於一身的商業綜合體。

廣告 廣告

上海黃浦區民政局表示，已成功預約於11月14日、15日、21日、22日在黃浦區領取結婚證，官方頒證儀式將移步至INS新樂園的「綠洲」儀式堂舉行，由民政局資深頒證員現場主禮。

在夜店現場搞持證見證儀式，本身就說明官方逐漸發現原有的古板、單調的儀式風格不再吸引人，但是也有大陸民眾打趣地說「會不會喝完之後，腦子一熱就登記結婚？畢竟離婚冷靜期比結婚還要長呢」。

除了在夜店，在一些演唱會現場和景區裡也都有設置民政局的婚姻登記諮詢台。2025新疆超級草莓音樂節當地民政局在音樂節現場設立臨時婚姻登記點。像是四川成都、浙江寧波等地已進行過 「音樂節 + 婚登」。

結婚率降，婚禮相關案量需求有減少趨勢。（圖／PRO360達人網）

這種模式的改變是官方在應對結婚率持續下降的無奈之舉，相較以前在大陸結婚，雙方需要戶口本和必須在居住地登記的門檻，如今變為「全國通辦」。從表面上是有些進步，但實際上還並未從根本上解決「結婚率低、生育率低」的問題。

年輕人不願結婚的根本還是對未來收入預期的不確定和眼下收入過低的尷尬。在中共四中全會上，官方只是一味的提及如何消費，卻忽略消費的前提是你的有錢花才行。如果未來各地依舊不出台提振收入的利好政策，消費政策恐怕從目前來看，也只是曇花一現。

二胎補貼捉襟見肘 多地要求追回或不再發放

伴隨著結婚率低、生育率低的尷尬，中共各級政府為完成上級指標性人物，通過發放二胎補貼來吸引「准新人」生育。然而，現在多地又爆出二胎補貼暫緩或者追回的問題。在小紅書上，一位來自安徽的准媽媽發帖稱，自己咨詢了當地衛健委（主管生育和防疫的部門）有關二胎補貼何時發放的問題，但是工作人員告知，這類補貼將追回不再發放。

也有民眾十分風趣的說「黨叫你生孩子，完事沒補貼，你難道還要把孩子塞回去？」



更多風傳媒報導

