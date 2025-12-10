北京觀察》小紅書在台封禁引發寒蟬效應！國台辦被追問：何時實現「無牆」訪問臉書、Google與台灣對話？

號稱「3億人的生活興趣愛好聚集地」大陸社交媒體「小紅書」因未能夠有效接受中華民國的法律管轄，在台灣作出被「封禁一年」的處理。豈料，在此次封禁之後，不少台灣民眾紛紛湧上大陸「抖音、知乎」等社交媒體平台，尋求「翻牆」經驗；也有一些大陸博主發視頻「支招」如何「透過修改DNS」的方式，繼續實現「正常訪問」。在今日國台辦舉行的記者會上，發言人陳斌華被連續數次追問「大陸方面如何看待這次被封禁以及能否適當開放一般民眾訪問Google」等問題。

大陸多個官方機構紛紛在西方社交媒體開設賬號，一般民眾依舊需要登「梯」上外網

近期，大陸多個部級機構在西方社交媒體臉書、X上開設賬號，除大陸外交部及其駐外使領館、國台辦外，大陸國防部近期也開設了X賬號。除上述這些中央層級的機構外，像是《人民日報》、《新華社》、《澎湃新聞》等官方新聞機構也設有相關賬號。在今天國台辦記者會上，針對「為何官方可以開設賬號，但是一般民眾卻無法訪問」的問題，發言人並未做正面回應，只是提到「歡迎各類依法依規的國際互聯網使用權」。

廣告 廣告

美國非政府組織「中國數字時代」致力於對中國互聯網上各種被審查內容的搜集與整理，該網站的口號是「在這裏，了解祖國」。這個網站也被許多大陸網友戲稱為「中國互聯網的博物館」。隨著近期中國網信部門臨近年底加強對「涉政擦邊」等內容的打擊，最近也消失了擁有數百萬粉絲的涉政博主「盧克文工作室」。該賬號因仿照官媒口吻發表一篇題為「中國正在做好對日作戰的準備」的文章，被認為有「質疑國家對外政策」。目前，該篇文章的已經被永久刪除。

眾所周知，在大陸是無法直接訪問西方主流社交平台和網站，這也就催生出大量網絡中介，售賣翻墻軟件，但依照大陸現有法規，這類產業屬於「灰產」，也有被公安查處的案例存在。

小紅書在台灣被禁，網民「享受」大陸同等「待遇」

在小紅書被封禁的消息一出，一些ip地址來自台灣的民眾紛紛發帖向大陸民眾做「最後的告別」隨後便是之前關註過的台灣地區賬號，實際IP地址「亂飛」。

鑒於此種情形，大陸國台辦發言人陳斌華表示「粗暴剝奪相關台灣民眾的自由，剝奪以小紅書謀生的台灣民眾利益」。

此外，除上述議題外，今日國台辦記者會還就「鄭麗文與習近平」是否會晤作出說明，大陸國台辦表示「相關媒體造謠抹黑，司馬昭之心眾人皆知，將繼續與台灣有識之士推動兩岸和平發展」。

對於「雙城論壇」的問題，國台辦暫無回應。

更多風傳媒報導

